March 21, 2023 / 07:08 PM IST

Anni Manchi Sakunamule | టాలీవుడ్ యువ హీరో సంతోష్‌ శోభన్‌ (Santosh Soban) నటిస్తున్న సినిమాల్లో ఒకటి అన్నీ మంచి శకునములే (Anni Manchi Sakunamule). నందినీ రెడ్డి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి అన్నీ మంచి శకునములే టైటిల్ సాంగ్‌ను మేకర్స్ లాంఛ్ చేశారు. సినిమాలోని పాత్రలన్నింటిని పరిచయం చేస్తూ.. సాగే ఈ పాట సంగీత ప్రియుల్ని ఆకట్టుకుంటోంది. రెహమాన్‌ ఈ పాటను రాయగా.. కార్తీక్‌ పాడాడు. మిక్కీ జే మేయర్ సంగీతం ఫీల్‌ గుడ్‌ టచ్‌తో సాగుతుంది.

రొమాంటిక్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రంలో మాళవికా నాయర్‌ ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. సీనియర్ నటి గౌతమి, నరేశ్‌, రాజేంద్రప్రసాద్‌ ఈ చిత్రంలో కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. గౌతమి ఈ చిత్రంలో మీనాక్షి పాత్రలో కనిపించనుండగా.. ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్‌ ఆన్‌లైన్‌లో హల్‌చల్ చేస్తోంది.

స్వప్నా దత్‌, ప్రియాంకా దత్‌ మిత్రవింద ఫిలిమ్స్ బ్యానర్‌తో కలిసి ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నారు. మిక్కీ జే మేయర్ ఈ చిత్రానికి సంగీతం అందిస్తున్నాడు. రావు రమేశ్‌, వెన్నెల కిశోర్‌, అర్జుణ ఇతర కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. సంతోష్‌ శోభన్ దీంతోపాటు ప్రేమ్‌ కుమార్‌, శ్రీదేవి శోభన్ బాబు చిత్రాల్లో కూడా నటిస్తున్నాడు.

అన్నీ మంచి శకునములే టైటిల్ సాంగ్‌..

ఈ సంవత్సరం మనందరికీ మంచి శకునములే…💚🍃

The soothing Title Song Of #AnniManchiSakunamule out now!

– https://t.co/yX3qan4tWB@santoshsoban #MalvikaNair #NandiniReddy @MickeyJMeyer @KurapatiSunny @RIP_apart @SwapnaCinema @VyjayanthiFilms @MitravindaFilms @SonyMusicSouth pic.twitter.com/lzoCVd3Prf

— Vyjayanthi Movies (@VyjayanthiFilms) March 21, 2023