Thrinadha Rao Nakkina | కొత్త సినిమాకు చెక్‌ అందుకున్న ధమాకా డైరెక్టర్‌.. ఇంతకీ హీరో ఎవరో..?

March 21, 2023 / 05:54 PM IST

టాలీవుడ్ మాస్ మహారాజా రవితేజకు ధమాకా సినిమాతో బ్లాక్ బస్టర్ హిట్టు అందించాడు త్రినాథరావు నక్కిన (Thrinadha Rao Nakkina). ఈ సినిమా సక్సెస్‌తో ఫుల్ జోష్‌ మీదున్న త్రినాథరావు కొత్త సినిమాకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చేశాడు. పాపులర్ ప్రొడక్షన్‌ హౌజ్‌ ఐరా క్రియేషన్స్‌ (Ira Creations) ఈ సినిమాను తెరకెక్కిస్తోంది. ఉషా మల్పూరి, శంకర్‌ ప్రసాద్‌ మల్పూరి ఈ చిత్రాన్ని భారీ బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కిస్తున్నారు.

ప్రొడక్షన్‌ నంబర్ 5గా ప్రేక్షకులకు థ్రిల్‌ అందించే సరికొత్త సినిమాతో మీ ముందుకు రాబోతున్నాం. ధమాకా డైరెక్టర్‌తో సినిమా చేస్తున్నట్టు ప్రకటించడం ఆనందంగా ఉంది..అంటూ డైరెక్టర్‌కు నిర్మాతలు చెక్‌ అందిస్తున్న స్టిల్‌ను ఐరా క్రియేషన్స్‌ అఫీషియల్‌ ఖాతాలో షేర్ చేసింది. ఈ స్టిల్ ఇప్పుడు నెట్టింట్లో హల్‌ చల్ చేస్తోంది. ఈ సినిమా దర్శకనిర్మాతలిద్దరి కెరీర్‌లో భారీ బడ్జెట్‌ ప్రాజెక్ట్‌ కాబోతుంది. ఇంతకీ ధమాకా డైరెక్టర్‌ ఈ సారి ఏ హీరోతో సినిమా చేయబోతున్నాడన్నది ప్రస్తుతానికి సస్పెన్స్ లో పెట్టేశాడు.

ఈ సినిమా హీరోహీరోయిన్లు, ఇతర నటీనటులు, సాంకేతిక నిపుణుల వివరాలపై త్వరలోనే క్లారిటీ రానుంది. ఐరా క్రియేషన్స్ నాగశౌర్య హోంబ్యానర్ అని తెలిసిందే. అయితే ఇప్పటివరకు నాగశౌర్యతో సినిమాలు చేస్తూ వస్తోన్న ఈ లీడింగ్ బ్యానర్‌ ఈ సారి కూడా నాగశౌర్యతోనే సినిమా చేయనుందా..? లేదంటే కొత్త హీరోతో సినిమా ఉండబోతుందా..? అనేది తెలియాల్సి ఉంది.

We are delighted to announce our collaboration on our upcoming PRODUCTION NO. 5 with the Dhamakedaar director, @TrinadharaoNak1 Together, we are set to create an exceptional project that will leave audiences dazzled.#HappyUGADI to everyone🎋✨

More details Revealing soon pic.twitter.com/yXOfvkmaWS

— Ira Creations (@ira_creations) March 21, 2023