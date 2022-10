October 13, 2022 / 07:15 PM IST

టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో ప‌వ‌న్ క‌ల్యాణ్ (Pawan Kalyan)కు గ‌బ్బ‌ర్ సింగ్ సినిమాతో బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ హిట్టు అందించాడు హ‌రీష్ శంక‌ర్ (Harish Shankar). ఈ స్టార్ డైరెక్ట‌ర్ ప‌వ‌న్ క‌ల్యాణ్‌తో మ‌రో సినిమా భ‌వ‌దీయుడు భ‌గ‌త్ సింగ్ (Bhavadeeyudu Bhagath Singh) సినిమా చేయ‌బోతున్న‌ట్టు ప్ర‌క‌టించిన విషయం తెలిసిందే. పూజాహెగ్డేను ఇందులో ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌కు ఎంపిక చేసిన‌ట్టు ప్ర‌క‌టించారు. అయితే ఈ ప్రాజెక్ట్‌ అట‌కెక్కింద‌ని చాలా రోజుల కింద నెట్టింట పుకార్లు షికారు చేశాయి.

వాట‌న్నింటికి ఫుల్ స్టాప్ పెడుతూ అభిమానుల‌కు గుడ్ న్యూస్ చెప్పాడు హ‌రీష్ శంక‌ర్‌. ఇవాళ పూజాహెగ్డే 32వ పుట్టిన‌రోజు జ‌రుపుకుంటున్న సంద‌ర్భంగా హ‌రీష్ శంక‌ర్‌ ఆమెకు శుభాకాంక్ష‌లు తెలియ‌జేస్తూ.. ప‌వ‌న్‌తో చేయ‌బోయే సినిమా గురించి క్లారిటీ ఇచ్చిన‌ట్టు అర్థ‌మ‌వుతుంది.

పూజాహెగ్డేకు పుట్టిన‌రోజు శుభాకాంక్ష‌లు. మీతో క‌లిసి సెట్స్‌కి తిరిగి రావడానికి వేచి ఉండలేక‌పోతున్నా..అంటూ పూజాహెగ్డేతో దిగిన సెల్ఫీల‌ను షేర్ చేస్తూ ట్వీట్ చేశాడు హ‌రీష్ శంక‌ర్. ఇపుడీ పోస్ట్ నెట్టింట హ‌ల్ చ‌ల్ చేస్తోంది. మ‌రి భ‌వ‌దీయుడు భ‌గ‌త్ సింగ్ సినిమాపై రాబోయే రోజుల్లో ఏదైనా అధికారిక అప్‌డేట్ వ‌స్తుందా..? అనేది చూడాలంటున్నారు సినీ జ‌నాలు.

Many More Happy returns dear @hegdepooja actually nothing left to wish you as ur already doing great let it go like this & can’t wait get back to sets with you 🤗🤗🤗 pic.twitter.com/s1ITOgk4Sy

— Harish Shankar .S (@harish2you) October 13, 2022