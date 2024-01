January 15, 2024 / 07:04 AM IST

Hanuman Movie | టాలీవుడ్ డైరెక్ట‌ర్ ప్ర‌శాంత్ వ‌ర్మ (Prashanth Varma) ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో వ‌చ్చిన రీసెంట్ బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ హ‌నుమాన్. జ‌న‌వ‌రి 12న ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు వ‌చ్చిన ఈ చిత్రం బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ టాక్‌తో బాక్సాఫీస్ దగ్గర దుమ్ముదులుపుతోంది. ఇక ఈ సినిమా చూసిన అభిమానులు కూడా మూవీ బాగుంద‌ని, వీఎఫ్ఎక్స్, విజువల్స్​ అయితే హాలీవుడ్ రేంజ్‌లో ఉన్నాయని చెబుతున్నారు. అయితే ఈ సినిమా తెలంగాణ‌లో ప‌రిమిత‌ థియేట‌ర్‌లలోనే విడుద‌ల అయ్యింది. ఇక మూవీ టాక్ మంచిగా రావ‌డంతో సినిమా చూద్దామనుకున్నా అభిమానులకు థియేట‌ర్‌లు లేక నిరాశే ఎదురవుతుంది.

ఇదిలావుంటే.. ఈ సినిమాకు సంబంధించి మూవీ ల‌వ‌ర్స్‌కు చిత్రయూనిట్ గుడ్ న్యూస్ తెలిపింది. ప‌బ్లిక్ నుంచి వ‌స్తున్న భారీ రెస్పాన్స్ వ‌ల‌న ఈరోజు నుంచి హ‌నుమాన్‌కు అదనపు మార్నింగ్ షోలను క‌లుపుతున్న‌ట్లు చిత్ర‌బృందం ప్ర‌క‌టించింది.

#HANUMAN won the audience hearts and the audience won their theatres 💪

On Huge Public Demand, Extra Shows being added in NIZAM from Tomorrow 🔥

Experience #HanuManRAMpage in more theaters 💥

