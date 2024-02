February 17, 2024 / 11:06 AM IST

Hanuman Movie | టాలీవుడ్ స్టార్ ద‌ర్శ‌కుడు ప్ర‌శాంత్ వ‌ర్మ (Prashanth Varma) ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో వ‌చ్చిన తాజా చిత్రం హనుమాన్ (Hanuman). తేజ సజ్జా(Teja Sajja) కథా నాయకుడిగా నటించిన ఈ సినిమా ఇప్పటికే గ్లోబల్‌ లెవల్‌లో మంచి క‌లెక్ష‌న్స్ రాబ‌డుతుంది. దేశవ్యాప్తంగా భారీ అంచనాల నడుమ జ‌న‌వ‌రి 12న ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చిన విషయం తెలిసిందే. ఇక ఈ సినిమాకు మొద‌టిరోజు నుంచే పాజిటివ్ టాక్ రావ‌డంతో బాక్సాఫీస్ దగ్గర క‌లెక్ష‌న్ల సునామీ సృష్టిస్తుంది. ఇప్ప‌టివ‌ర‌కు ఈ చిత్రం రూ.300 కోట్ల‌కు పైగా వ‌సూళ్ళను రాబ‌ట్టింది. ఇదిలావుంటే ఈ మూవీకి సంబంధించి క్రేజీ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు మేక‌ర్స్.

తెలంగాణ‌లో ఈ సినిమా టికెట్‌ ధరలను తగ్గిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ప్రస్తుతం మల్టీప్లెక్స్‌లలో టికెట్‌ కనీస ధర రూ.295 ఉండ‌గా.. కేవలం రూ.150 కే హనుమాన్ సినిమా చూసే వెసులుబాటు కల్పించింది. అదే విధంగా సింగిల్‌ స్క్రీన్‌ థియేటర్స్‌లో టికెట్‌ ధర రూ.175 ఉండగా, ఇక నుంచి రూ.100కే లభించనుంది. ఫిబ్రవరి 16వ తేదీ నుంచి 23 వరకూ ఈ ఆఫ‌ర్ అందుబాటులో ఉంటుంద‌ని చిత్ర‌బృందం వెల్ల‌డించింది.

