HanuMan | అయోధ్యలో హనుమాన్‌ డైరెక్టర్‌, హీరో తేజ.. స్పెషల్ ఏంటంటే..!

November 30, 2022 / 06:52 PM IST

ప్రయోగాత్మక చిత్రాలు చేసే దర్శకుల్లో మొదటి స్థానంలో ఉంటాడు టాలీవుడ్‌ యంగ్ డైరెక్టర్ ప్రశాంత్‌వర్మ. ఈ డైరెక్టర్‌ కాంపౌండ్ నుంచి వస్తున్న మరో ప్రయోగాత్మకం చిత్రం హను-మాన్ (HanuMan). తొలి తెలుగు సూపర్ హీరో సిరీస్‌గా వస్తున్న ఈ మూవీ టీజర్‌ యూనివర్సల్‌ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునే విజువల్స్‌తో సాగుతుంది. హై టెక్నికల్‌ వాల్యూస్‌తో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా ఎలా ఉండబోతుందో.. ఒక్క టీజర్‌తో అర్థమైపోతుంది.

హను-మాన్ త్వరలో విడుదల కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రశాంత్‌ వర్మ టీం ప్రఖ్యాత అయోధ్య టెంపుల్ ను సందర్శించింది. ప్రశాంత్ వర్మ, హీరో తేజ సజ్జ (Tejasajja)అండ్ హను-మాన్ టీమ్ అయోధ్యలో శ్రీరాముని ఆశీర్వాదం తీసుకున్నారు. టీజర్‌కి అద్బుతమైన స్పందన వస్తుందడంతో.. ప్రమోషనల్ క్యాంపెయిన్‌లో భాగంగా ఆధ్యాత్మిక యాత్రను ప్రశాంత్ వర్మ, తేజ సజ్జ ఇలా మొదలుపెట్టారు.

శ్రీమతి చైతన్య సమర్పణలో వస్తున్న ఈ చిత్రానికి అస్రిన్‌ రెడ్డి ఎగ్జిక్యూటివ్‌ ప్రొడ్యూసర్‌గా, వెంకట్‌ కుమార్‌ జెట్టీ లైన్‌ ప్రొడ్యూసర్‌గా, కుశాల్‌ రెడ్డి అసోసియేట్‌ ప్రొడ్యూసర్‌గా వ్యవహరిస్తున్నారు. హనుమాన్‌ చిత్రానికి గౌరహరి-అనుదీప్‌ దేవ్‌, కృష్ణ సౌరభ్‌ సంగీతం అందిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం పోస్ట్‌ ప్రొడక్షన్‌ పనుల్లో ఉన్న ఈ చిత్రం విడుదల తేదీపై త్వరలోనే క్లారిటీ ఇవ్వనున్నారు మేకర్స్.

హనుమాన్ టీజర్‌.. వీడియో

అయోధ్యలో హనుమాన్‌ టీం..

JAI SHREE RAAM 🕉️

Team #HanuMan visited the holy city Ayodhya and offered their Prayers and sought blessings of the Almighty Lord Ram at the Ram Janmabhoomi Mandir🙏@PrasanthVarma @tejasajja123

@Niran_Reddy @Chaitanyaniran @AsrinReddy @Primeshowtweets pic.twitter.com/4TPz1IXWrO

— Primeshow Entertainment (@Primeshowtweets) November 30, 2022