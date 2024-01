January 12, 2024 / 05:56 PM IST

Hanuman Movie | జాంబి రెడ్డి ఫేమ్ టాలీవుడ్ స్టార్ ద‌ర్శ‌కుడు ప్ర‌శాంత్ వ‌ర్మ (Prashanth Varma) ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో వ‌చ్చిన తాజా చిత్రం హనుమాన్ (Hanuman). తేజ సజ్జా(Teja Sajja) కథా నాయకుడిగా నటించిన ఈ సినిమా ఇప్పటికే గ్లోబల్‌ లెవల్‌లో క్రేజ్‌ సంపాదించుకుంది. దేశవ్యాప్తంగా భారీ అంచనాల నడుమ శుక్రవారం ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చిన విషయం తెలిసిందే. ఈ సినిమాకు అంతటా పాజిటివ్‌ రెస్పాన్స్‌ రావడంతో భారీ ఓపెనింగ్స్‌ రాబడుతున్నది. దీంతో మూవీ ల‌వ‌ర్స్ కూడా ఈ సినిమా చూసేందుకు ఆస‌క్తి క‌నబ‌రుస్తున్నారు. అయితే తాజాగా మూవీకి సంబంధించి ద‌ర్శ‌కుడు ప్ర‌శాంత్ పెట్టిన ఒక పోస్ట్ ప్రస్తుతం సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతుంది.

ఈ సినిమాలో కోటి అనే కోతి పాత్ర ఉన్న విష‌యం తెలిసిందే. ఈ పాత్ర‌కు టాలీవుడ్ న‌టుడు మాస్ మహారాజా రవితేజ డ‌బ్బింగ్ చెప్ప‌డంతో ఫుల్ వైర‌ల్ అయ్యింది. ఇక ఈ సినిమా చూసిన వారు కోతి పాత్ర బాగుంద‌ని.. హీరో లాగానే.. కోటికి కూడా మాస్ ఎలివేషన్స్ ఉన్నాయని ప్రేక్ష‌కులు చెబుతున్నారు. అయితే తాజాగా త‌న ఆఫీస్ పైక‌ప్పు మీద ఎవ‌రు వ‌చ్చారో చుడండి అంటూ కోతి ఉన్న ఫొటోను ప్ర‌శాంత్ వ‌ర్మ పోస్ట్ చేశాడు. ఇక ఈ పోస్ట్ చూసిన అభిమానులు కోటి వ‌చ్చాడు, కోటి అన్న మాస్ అంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

Look who’s come to my office! 😊 pic.twitter.com/lLbIYJaIlW

— Prasanth Varma (@PrasanthVarma) January 12, 2024