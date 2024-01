January 6, 2024 / 04:41 PM IST

Hanuman Movie | ఈ సంక్రాంతికి టాలీవుడ్ నుంచి విడుద‌ల‌య్యే భారీ సినిమాల్లో ‘హనుమాన్’ (Hanuman) ఒక‌టి. జాంబి రెడ్డి ఫేమ్ ప్ర‌శాంత్ వ‌ర్మ (Prashanth Varma) ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో వ‌స్తున్న ఈ చిత్రంపై ప్రేక్ష‌కుల‌లో భారీ అంచ‌నాలు ఉన్నాయి. భార‌తీయ ఇతిహాసాల్లోని హనుమంతుని కథ స్ఫూర్తితో ఇండియన్ తొలి ఒరిజినల్‌ సూపర్‌హీరో మూవీగా ఈ చిత్రం రానుండ‌గా.. తేజ సజ్జా హీరోగా న‌టిస్తున్నాడు. కె.నిరంజన్‌ రెడ్డి నిర్మాత. ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా నుంచి విడుద‌ల చేసిన టీజ‌ర్‌, ట్రైల‌ర్‌లకు ఓ రేంజ్‌లో రెస్పాన్స్ వ‌చ్చింది. ఇక సోష‌ల్ మీడియాలో కూడా ఈ సినిమా ప్ర‌మోష‌న్స్ పెద్ద ఎత్తున జ‌రుగుతున్నాయి. ఈ క్ర‌మంలో డైరెక్టర్​ ప్రశాంత్‌ వర్మ నెటిజ‌న్ల‌కు ఓ సువర్ణావకాశం ఇచ్చారు.

హనుమాన్‌ ప్ర‌మోష‌న్స్‌లో భాగంగా ప‌లువురు నెటిజ‌న్లు త‌మ ఫ్యాన్స్‌కు సంబంధించిన పోస్ట‌ర్‌లను హ‌నుమాన్ వెర్ష‌న్‌లో విడుద‌ల చేస్తున్న విష‌యం తెలిసిందే. దీనికి ప్ర‌శాంత్ వ‌ర్మ రిప్ల‌య్ కూడా ఇస్తున్నాడు. అయితే ఈ పోస్ట‌ర్‌లు డిజైన్ చేస్తున్న ప‌లువురు నెటిజ‌న్ల‌కు బంప‌ర్ ఆఫ‌ర్ ప్ర‌క‌టించాడు.

హనుమాన్‌ సినిమా కోసం ఇప్పటి వరకు మీరు క్రియేట్‌ చేసిన అద్భుత డిజైన్లను చూసి ఎంతో ఆనందించాను. మీరు షేర్‌ చేసిన పోస్టర్లలో కొన్ని చూసి ఆశ్చర్యపోయాను. మా సినిమాపై మీరు చూపిస్తున్న ప్రేమకు నేను రిటర్న్‌ గిఫ్ట్‌ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. ఇక‌పై మీరు డిజైన్ చేసిన పోస్ట‌ర్‌ల‌ను #HanuMania అనే హ్యాష్‌ట్యాగ్‌తో పోస్ట్ చేయండి. ఇందులో బెస్ట్‌గా డిజైన్ చేసిన వారికి నా త‌దుప‌రి సినిమాలో వ‌ర్క్ చేసే అవకాశం ఇస్తాను అంటూ ప్ర‌శాంత్ వెల్ల‌డించారు.

I have been witnessing all your fantastic designs for #HANUMAN and many of them left me in #awe. Embracing the love & support you have shown, I want to return some ❤️

From now on, keep sending all your amazing work tagging #HanuMania.

Good ones will get a shoutout from me and…

— Prasanth Varma (@PrasanthVarma) January 6, 2024