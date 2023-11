Guntur Kaaram Movie | గెట్ రెడీ ఫోక్స్.. ‘గుంటూరు కారం’ ఫస్ట్ సాంగ్ వచ్చే టైమ్ అయ్యింది

November 4, 2023 / 05:06 PM IST

Guntur Kaaram Movie | సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు, టాలీవుడ్ స్టార్ డైరెక్ట‌ర్ త్రివిక్రమ్ కాంబినేషన్‌లో తెరకెక్కుతున్న చిత్రం ‘గుంటూరు కారం'(Guntur Kaaram). ప్ర‌స్తుతం ఈ సినిమా ఫస్ట్‌ సింగిల్‌కు సంబంధించిన ఓ అప్‌డేట్‌ సోషల్ మీడియాను ఊపేస్తున్న విష‌యం తెలిసిందే. ఈ సాంగ్ సోష‌ల్ మీడియాలో లీక్ అవ్వ‌డంతో మేక‌ర్స్ వేగం పెంచారు. తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి మేక‌ర్స్ ఫస్ట్‌ సింగిల్ అనౌన్స్‌మెంట్ చేశారు.

ఎప్పుడెప్పుడా అంటూ మహేష్ ఫ్యాన్స్ క‌ళ్లు కాయలు కాచేలా ఎదురు చూస్తున్న గుంటూరు కారం ఫస్ట్‌ సింగిల్ అనౌన్స్‌మెంట్ వ‌చ్చేసింది. ‘ధ‌మ్ మసాలా’ (Dum Masala) అంటూ సాగే ఈ సాంగ్‌ను వ‌చ్చే మంగ‌ళవారం (న‌వంబ‌ర్ 07) రిలీజ్ చేయ‌బోతున్నారు. అయితే అంత‌కంటే ముందే ఫ్యాన్స్‌ను ఖుషి చేయ‌డం కోసం మ‌రో అప్‌డేట్ ఇచ్చారు. ధ‌మ్ మసాలా సాంగ్ ప్రోమోను చిత్ర‌బృందం రేపు ఉద‌యం 11:07 గంట‌ల‌కు విడుద‌ల చేయ‌నుంది. ఈ విష‌యాన్ని చిత్ర యూనిట్ సోష‌ల్ మీడియాలో ప్ర‌క‌టించింది.

WAIT IS OVER!! 🔥🤩

Get ready to witness The Highly Inflammable Superstar ‘s #GunturKaaram MASS in the first single #DumMasala 💥

Promo out TOMORROW 11:07 AM!

A @MusicThaman Musical 🎹🥁@urstrulyMahesh #Trivikram @sreeleela14 @meenakshiioffl @vamsi84 @manojdft @NavinNooli… pic.twitter.com/jpEwUxtLyz

