Ramabanam | ఈ రాముడికి ఆ ఇద్దరూ నేనే.. గోపీచంద్‌ రామబాణం గ్లింప్స్ వీడియో

March 30, 2023 / 07:02 PM IST

Ramabanam | టాలీవుడ్ హీరో గోపీచంద్‌ (Gopichand) రామబాణం (Ramabanam)తో దూసుకొస్తున్నాడు . గోపీచంద్‌ 30 (Gopichand 30)వ ప్రాజెక్ట్‌గా వస్తున్న ఈ మూవీకి శ్రీవాసు దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. మేకర్స్ ఇప్పటికే శ్రీరామ నవమి సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ కొత్త పోస్టర్‌ లాంఛ్ చేయగా.. జగపతిబాబు, గోపీచంద్ సంప్రదాయ తెలుపు రంగు దుస్తుల్లో చేతిలో చేయి వేసి నడుచుకుంటూ వస్తున్న స్టిల్‌ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

తాజాగా రామబాణం గ్లింప్స్ వీడియోను విడుదల చేశారు మేకర్స్‌. ఆ రాముడికి లక్ష్మణుడు, హనుమంతుడు అని ఇద్దరుంటారు. కానీ ఈ రాముడికి ఆ ఇద్దరూ నేనే.. అంటూ యాక్షన్‌ పార్టులో చెబుతున్నాడు గోపీచంద్‌. అన్నదమ్ముల అనుబంధం నేపథ్యంలో సినిమా ఉండబోతున్నట్టు గ్లింప్స్ వీడియోతో అర్థమవుతుంది.

కొన్ని రోజుల క్రితం లాంఛ్ చేసిన రామబాణం ఫస్ట్‌ లుక్‌కు మంచి స్పందన వస్తోంది. ఈ మూవీలో డింపుల్ హయతి ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోండగా.. భైరవి పాత్రలో కనిపించనుంది. ఈ చిత్రాన్ని పీపుల్‌ మీడియా ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్‌పై టీజీ విశ్వప్రసాద్‌, వివేక్‌ కూచిబొట్ల నిర్మిస్తున్నారు. రామబాణంలో ఖుష్బూ సుందర్‌, జగపతిబాబు, సచిన్ ఖేడ్కర్‌, నాజర్‌, అలీ, రాజా రవీంద్ర, వెన్నెల కిశోర్‌, సప్తగిరి, కాశీ విశ్వనాథ్‌, సత్య, గెటప్‌ శ్రీను, సమీర్‌, తరుణ్ అరోరా కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.

రామబాణం గ్లింప్స్ వీడియో..

మిక్కీ జే మేయర్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. గోపీచంద్ మరోవైపు ఔట్ అండ్ ఔట్‌ యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా కన్నడ దర్శకుడు ఏ హర్ష తెరకెక్కిస్తున్న గోపీచంద్ 31 (GopiChand 31) లో కూడా నటిస్తున్నాడు. లక్ష్యం, లౌక్యం సినిమాల తర్వాత శ్రీవాసు-గోపీచంద్ కాంబోలో మూడోసారి వస్తుండటంతో సినిమాపై క్యూరియాసిటీ, అంచనాలు భారీగానే ఉన్నాయి.

ఈ రాముడికి.. లక్ష్మణుడైనా హనుమంతుడైనా విక్కీ యే🔥

