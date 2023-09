September 22, 2023 / 01:29 PM IST

National Cinema Day | సినిమా ల‌వ‌ర్స్‌కు గుడ్‌న్యూస్‌. కేవ‌లం రూ.99కే మ‌ల్టీప్లెక్స్‌లో సినిమా చూసే అవ‌కాశం రాబోతుంది. మల్టీప్లెక్స్ ఆసోసియేష‌న్ ఆఫ్ ఇండియా( MIA) అక్టోబర్‌ 13న ‘జాతీయ సినిమా దినోత్సవం’ నిర్వహిస్తున్నట్లు తాజాగా వెల్లడించింది. ఈ క్రమంలో దేశ‌వ్యాప్తంగా ఉన్న PVR, Inox, Cinepolis, Mirage, CityPride, Asian, MovieTine వంటి మ‌ల్టీప్లెక్స్ థియేట‌ర్లలో కేవ‌లం రూ.99కే సినిమా చూసే అవ‌కాశాల‌న్ని ప్రేక్ష‌కుల‌కు క‌ల్పిస్తుంది. చాలా మంది ప్రేక్ష‌కుల‌కు మ‌ల్టీప్లెక్స్‌లో సినిమా చూడాల‌ని ఆశ‌గా ఉంటుంది. కానీ టిక్కెట్ రేట్ల కార‌ణంగా వెన‌క‌డుగు వేస్తుంటారు. ఇక ఇప్పుడు వాళ్ళంద‌రూ సింగిల్ స్క్రీన్ థియేట‌ర్‌ల టిక్కెట్ రేట్ల కంటే త‌క్కువ‌ ధ‌ర‌తోనే మ‌ల్టీప్లెక్స్‌లో సినిమా చూడోచ్చు.

మ‌ల్టీప్లెక్స్ అసోసియేష‌న్ ఆఫ్ ఇండియా త‌న వ్యాపారాన్ని నిల‌బెట్టిన సినీ ప్రేక్ష‌కుల కోసం రూ.99 రూపాయిల‌కే సినిమాను చూపించాలనే ఉద్దేశంతో నిర్ణయం తీసుకుంది. అయితే ఈ ఆఫ‌ర్ అక్టోబర్‌13 ఒక్కరోజు మాత్ర‌మే ఉంటుంది. ఇక గతేడాది కూడా ఇలాగే నేషనల్ సినిమా డే అని కేవలం రూ.75లకే మల్టీప్లెక్స్‌లో సినిమా చూసే చాన్స్‌ కల్పించారు. కాగా ఆ ఒక్క రోజే దాదాపుగా 6.5 మిలియన్స్‌కు పైగా ఆడియెన్స్‌ మల్లీప్లెక్స్‌లలో సినిమాలు చూశారు. తొలి ప్రయత్నం విజయం కావడంతో.. రెండో సారి రూ.24 పెంచి రూ.99లకు సినిమా చూసే అవకాశం కల్పించనున్నారు. ఈ మ‌ధ్య కాలంలో థియేట‌ర్ల‌కు వ‌చ్చే ప్రేక్ష‌కుల సంఖ్య చాలా త‌గ్గింది. ఈ క్ర‌మంలో అక్టోబర్‌ 23న ఎక్కువ మొత్తంలో థియేట‌ర్ల‌లోకి ప్రేక్ష‌కులు వ‌చ్చే చాన్స్ ఉంది.

NATIONAL CINEMA DAY ON 13 OCT… TICKETS PRICED AT ₹ 99/-… 4000+ SCREENS TO PARTICIPATE… Details in the OFFICIAL STATEMENT issued by #MAI. pic.twitter.com/L3ewzlvNgI

