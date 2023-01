RRR | నాటునాటు పాటకు ప్రతిష్ఠాత్మక గోల్డెన్‌ గ్లోబ్‌ అవార్డ్‌

January 11, 2023 / 08:00 AM IST

కాలిఫోర్నియా: టాలీవుడ్‌ టాప్‌ దర్శకుడు రాజమౌళి రూపొందించిన ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ (RRR) సినిమా చరిత్ర సృష్టించింది. ప్రఖ్యాత గోల్డెన్‌ గ్లోబ్‌ అవార్డును (Golden Globe Awards) దక్కించుకున్నది. సినిమాలోని ‘నాటునాటు’ పాట ఒరిజినల్‌ సాంగ్‌ విభాగంలో ఉత్తమ పాటగా ఎంపికైంది. అతిరథ మహారథుల మధ్య ఈ అవార్డును సంగీత దర్శకుడు ఎంఎం కీరవాణి అందుకున్నారు. ప్రముఖ రచయిత చంద్రబోస్‌ ఈ పాటకు సాహిత్యం అందించారు. ఈ మాస్‌ సాంగ్‌లో ఎన్టీఆర్‌, రామ్‌చరణ్‌ వేసిన స్టెప్పులు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అభిమానులను ఉర్రూతలూగించాయి.

The winner for Best Song – Motion Picture is @mmkeeravaani for their song "Naatu Naatu" featured in @rrrmovie! Congratulations! 🎥✨🎵 #GoldenGlobes pic.twitter.com/ePaXzJ1AoL

— Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 11, 2023