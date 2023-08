August 22, 2023 / 03:07 PM IST

Happy Birthday Boss | కామెడీ, డ్యాన్స్‌, యాక్టింగ్‌, క్లాస్‌, మాస్‌.. ఇలా అన్ని జోనర్లలో సినిమాలు చేస్తూ.. సిల్వర్ స్క్రీన్‌ మెగాస్టార్‌గా చెరగని ముద్రవేసుకున్నాడు కొణిదెల చిరంజీవి (Chiranjeevi). నేడు బిగ్‌బాస్‌ పుట్టినరోజు సందర్భంగా అభిమానులు, ఫాలోవర్లు, మూవీ లవర్స్‌, నెటిజన్లు, శ్రేయోభిలాషులు, ఇండస్ట్రీ ప్రముఖులు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు. బర్త్ డే విషెస్‌ చెప్తూ.. Happy Birthday Boss హ్యాష్‌ ట్యాగ్‌ నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతోంది. భోళాశంకర్‌తో నిరాశలో ఉన్న అభిమానుల్లో జోష్‌ నింపేందుకు ఇప్పటికే మెగా 157కు అధికారిక అప్‌డేట్ అందించారని తెలిసిందే.

తాజాగా Mega 156 అఫీషియల్‌ అనౌన్స్‌మెంట్‌ కూడా వచ్చేసింది. ఈ చిత్రాన్ని చిరు కూతురు సుస్మిత కొణిదెల-విష్ణు ప్రసాద్‌ కపుల్‌హోం బ్యానర్‌ గోల్డ్‌ బాక్స్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ (Gold Box Entertainments)లో తెరకెక్కిస్తున్నారు. చిరు సినీ కెరీర్‌లోని మరుపురాని క్షణాలతో డిజైన్‌ చేసిన వీడియోను షేర్ చేస్తూ.. పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేసింది గోల్డ్‌ బాక్స్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌. ఇప్పుడీ వీడియో నెట్టింట్లో వైరల్ అవుతోంది. బంగార్రాజు ఫేం కళ్యాణ్‌ కృష్ణ కురసాల (Kalyan Krishna Kurusala) దర్శకత్వంలో ఈ సినిమా రాబోతుందని టాక్ నడుస్తోండగా.. దీనికి సంబంధించి అధికారిక ప్రకటన రావాల్సి ఉంది. ఇక ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో ఎవరు కనిపించబోతున్నారన్నది కూడా ప్రస్తుతానికి సస్పెన్స్ నెలకొంది.

మలయాళ సూపర్ హిట్ ప్రాజెక్ట్ బ్రో డాడీ (BRO Daddy)కి రీమేక్‌గా రాబోతున్న ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ప్రీ ప్రొడక్షన్‌ పనులు జెట్‌ స్పీడ్‌లో కొనసాగుతున్నాయని టాలీవుడ్ సర్కిల్ సమాచారం. ఒరిజినల్‌ వెర్షన్‌లో మోహన్‌ లాల్‌, పృథ్విరాజ్‌ సుకుమారన్‌ తండ్రీ కొడుకులుగా నటించగా.. తెలుగు వెర్షన్‌లో చిరంజీవి, శర్వానంద్‌ (Sharwanand) కనిపించబోతున్నారని ఫిలింనగర్ సర్కిల్‌ టాక్‌. దీనికి సంబంధించిన రాబోయే రోజుల్లో క్లారిటీ ఇవ్వనున్నారు మేకర్స్‌.

A legacy of ruling the silver screen for 4 decades!

A personality which evokes a plethora of emotions!

A man who is celebrated on and off the screen

After 155 films, now #MEGA156 will be a MegaRocking entertainer

