April 4, 2023 / 09:11 PM IST

Pushpa : The Rule | టాలీవుడ్‌లో సెట్స్‌పై ఉన్న క్రేజీ సినిమాల్లో ఒకటి పుష్ప.. ది రూల్‌ (Pushpa : The Rule ). స్టార్‌ డైరెక్టర్‌ సుకుమార్ (Sukumar)‌-అల్లు అర్జున్‌ (Allu Arjun) కాంబినేషన్‌లో వచ్చిన పుష్ప.. ది రైజ్‌ బాక్సాఫీస్‌ ను ఏ రేంజ్‌లో షేక్ చేసిందో ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. దీనికి సీక్వెల్‌గా తెరకెక్కుతున్న పుష్ప.. ది రూల్‌ బాక్సాఫీస్‌ను రూలింగ్ చేసేందుకు రెడీ అవుతున్న సంగతి తెలిసిందే. మూవీ లవర్స్, అభిమానులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న పుష్ప.. ది రూల్ అప్‌డేట్‌ రానే వచ్చింది.

రేపు ఉదయం 11:07 గంటలకు ఐకాన్‌ స్టార్‌ అల్లు అర్జున్‌ పుష్ప ది రూల్‌ అప్‌డేట్ రాబోతుంది.. అంటూ మేకర్స్‌ స్టన్నింగ్ గుడ్‌ న్యూస్‌ అందించారు. చెట్టు మొరడుపై రక్తంతో నిండిన గొడ్డలి వేటు వేయబడి ఉన్న లుక్‌ ఇప్పుడు నెట్టింట్లో హల్‌ చల్‌ చేస్తోంది. ప్రస్తుతం షూటింగ్ దశలో ఉన్న పుష్ప ది రూల్‌ నుంచి యాక్షన్‌ టీజర్‌ రాబోతున్నట్టు ఇప్పటికే ఓ గాసిప్‌ ఫిలింనగర్‌ సర్కిల్‌లో రౌండప్ చేస్తోండగా.. రేపు రాబోతున్న ప్రకటన దీని గురించే అయి ఉంటుందా..? అంటూ తెగ చర్చించుకుంటున్నారు సినీ జనాలు. మరి ఈ సస్పెన్స్ కు తెరదించాలంటే రేపు ఉదయం వరకు ఆగాల్సిందే.

మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్‌పై ఫస్ట్ పార్టును మించిన బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కుతుంది సీక్వెల్‌ ప్రాజెక్ట్‌. ఫస్ట్‌ పార్టులో శ్రీవల్లిగా అలరించిన కన్నడ బ్యూటీ రష్మిక మందన్నా రెండో పార్టులో కూడా సందడి చేయనుంది. ఇక మలయాళ స్టార్ యాక్టర్‌ ఫహద్‌ ఫాసిల్‌ ఫస్ట్ పార్టులో కొంచెం సీరియస్‌, కొంచెం ఫన్‌గా ఎంటర్‌ టైన్ మెంట్ అందించగా.. రెండోపార్టులో ఎలా కనిపిస్తాడనేది చూడాలి. పార్టు-1కు సూపర్ హిట్‌ ఆల్బమ్‌ అందించిన రాక్‌ స్టార్ దేవీ శ్రీ ప్రసాద్‌ సీక్వెల్‌కు కూడా అదిరిపోయే ఆల్బమ్ రెడీ చేసినట్టు ఇప్పటికే మేకర్స్ వెల్లడించారు.

And it begins ❤️‍🔥❤️‍🔥#PushpaTheRule Update tomorrow at 11:07 AM 🔥🔥

Icon Star @alluarjun @iamRashmika @aryasukku @ThisIsDSP @SukumarWritings @MythriOfficial pic.twitter.com/t6L7ba2srR

— Maduri Mattaiah (@madurimadhu1) April 4, 2023

