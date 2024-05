Kajal Aggarwal Satyabhama Will Release In Another Date

Satyabhama | కాజల్‌ అగర్వాల్‌ సత్యభామ విడుదల వాయిదా.. కొత్త తేదీ ఎప్పుడంటే..?

Satyabhama | టాలీవుడ్ బ్యూటీ కాజల్‌ అగర్వాల్‌ (Kajal Aggarwal) టైటిల్‌ రోల్‌ పోషిస్తున్న చిత్రం సత్యభామ (Satyabhama). సుమన్ చిక్కాలా డైరెక్షన్‌లో Kajal 60గా తెరకెక్కుతోంది. మే 31న థియేటర్లలో విడుదల కావాల్సిన ఈ సినిమా మరో తేదీకి వాయిదా పడింది.

May 23, 2024 / 03:05 PM IST

Satyabhama | టాలీవుడ్ బ్యూటీ కాజల్‌ అగర్వాల్‌ (Kajal Aggarwal) టైటిల్‌ రోల్‌ పోషిస్తున్న చిత్రం సత్యభామ (Satyabhama). సుమన్ చిక్కాలా డైరెక్షన్‌లో Kajal 60గా తెరకెక్కుతోంది. మే 31న థియేటర్లలో విడుదల కావాల్సిన ఈ సినిమా మరో తేదీకి వాయిదా పడింది. సత్యభామ జూన్‌ 7న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుందని తెలియజేస్తూ మేకర్స్ కొత్త పోస్టర్ విడుదల చేశారు. కాజల్ స్టైలిష్ కాప్‌ అవతార్‌లో యాక్షన్‌ మోడ్‌లో ఉన్న రిలీజ్ అప్‌డేట్ లుక్‌ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

క్రైం థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రాన్ని ఆరమ్‌ ఆర్ట్స్‌ బ్యానర్‌పై బాబీ టిక్కా నిర్మిస్తున్నారు. శ్రీచరణ్‌ పాకాల మ్యూజిక్‌, బ్యాక్‌ గ్రౌండ్ స్కోర్‌ సమకూరుస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో ప్రకాశ్‌ రాజ్‌, నాగినీడు, హర్షవర్దన్‌, రవి వర్మ, అంకిత్‌ కొయ్య, సంపద ఎన్, ప్రజ్వల్‌ ఎడ్మ ఇతర కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఇటీవలే మేకర్స్‌ కాజల్‌ స్టైలిష్ గన్‌ లోడ్‌ చేసి పేలుస్తున్న విజువల్స్‌తో డిజైన్‌ చేసిన వీడియో నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తోంది.

ఈ చిత్రంలో భయంతో పరిచయం లేని సత్యభామ అనే పోలీసాఫీసర్‌గా కాజల్ కనిపించబోతుందని గ్లింప్స్‌, టీజర్‌తో క్లారిటీ ఇచ్చేశాడు డైరెక్టర్‌. ప్రతి పాత్ర ఒక ప్రయాణమే, కానీ సత్యభామ నిజంగా ఒక విప్లవం. ఈ జూన్‌లో న్యాయం కేవలం విధి కాదు.. ఇది ఒక వాగ్దానం. అంటోంది మేకర్స్ టీం.

సత్యభామ కొత్త పోస్టర్..

Every role is a journey, but #Satyabhama has truly been a revolution. This June, justice isn’t just a duty, it’s a promise. Are you with me?

#Satyabhama from June 7th 2024 worldwide, see you at the movies 🎬 pic.twitter.com/rLz5Ym9WRk — Kajal Aggarwal (@MsKajalAggarwal) May 23, 2024

Anchor: Fav 3 co-stars or Immediate ga cal cheyyali anipinche closest mugguru hero’s evaru..? @MsKajalAggarwal: Balakrishna, Ramcharan, Nagarjuna She is such a sweetheart ra #RamCharan name prathi dantlo include chestundi 😭♥️#KajalAggarwal #Satyabhama pic.twitter.com/5LLeIFolG7 — 𝐏𝐫𝐢𝐲𝐚𝐡 𝐍𝐊𝐑🧡🐼 (@PriyaRC_4) May 20, 2024

కల్లారా సాంగ్..

సత్యభామ అనౌన్స్‌మెంట్‌ వీడియో



ట్రెండింగ్‌లో సత్యభామ స్టిల్స్‌..

కాజల్‌ అగర్వాల్ టీజర్‌ టైం ఫిక్స్‌..

సత్యభామ స్టైలిష్‌ టైటిల్ గ్లింప్స్..

