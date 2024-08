Kalki 2898 AD | గెట్‌ రెడీ.. ఇక రూ.100కే ప్రభాస్‌ కల్కి 2898 ఏడీ చూసే అవకాశం

August 2, 2024 / 03:14 PM IST

Kalki 2898 AD | గ్లోబల్ బాక్సాఫీస్ వద్ద ఇప్పటికే తెలుగు సినిమా స్థాయిని పాన్ ఇండియా సినిమాలు నిలబెట్టాయని తెలిసిందే. తాజాగా ఇదే లైన్‌లో వచ్చిన టాక్‌ ఆఫ్‌ ది గ్లోబల్ ఇండస్ట్రీగా నిలిచిన చిత్రం కల్కి 2898 ఏడీ (Kalki 2898 AD). ప్రభాస్‌ (Prabhas)-నాగ్‌ అశ్విన్‌ (Nag Ashwin) కాంబోలో వచ్చిన ఈ చిత్రం ఐదో వారానికి గ్లోబల్ బాక్సాఫీస్‌ వద్ద రూ.1100 కోట్లకుపైగా వసూళ్లతో సక్సెస్‌ఫుల్‌గా స్క్రీనింగ్ అవుతోంది. కాగా మూవీ లవర్స్‌ అండ్ ప్రభాస్ అభిమానుల కోసం టికెట్ ధరలను తగ్గిస్తున్నట్టు ప్రకటించారు మేకర్స్‌.

ఇక నుంచి రూ.100 కే కల్కి 2898 ఏడీని వీక్షించవచ్చని తెలిపింది. నేటి ఆగస్టు 2 నుంచి వారం పాటు ఈ ధరలు ఇండియావ్యాప్తంగా అమలులో ఉంటాయని మేకర్స్‌ తెలిపారు. వైజయంతీ మూవీస్‌ అత్యంత భారీ బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కించిన కల్కి 2898 ఏడీలో బాలీవుడ్ భామలు దీపికా పదుకొనే, దిశా పటానీ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్స్‌లో నటించారు. లెజెండరీ యాక్టర్లు అమితాబ్‌ బచ్చన్‌, కమల్‌ హాసన్‌, రాజేంద్రప్రసాద్‌, పశుపతి ఇతర కీలక పాత్రలు పోషించగా.. బెంగాలీ నటుడు శాశ్వత ఛటర్జీ విలన్‌గా నటించాడు.

500 కోట్లకుపైగా బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కిన ఆర్‌ఆర్ఆర్‌ గ్లోబల్‌ బాక్సాఫీస్‌ వద్ద రూ.1300 కోట్లపైగా వసూళ్లు రాబట్టింది. నైజాంలో ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ ఫస్ట్‌ డే కలెక్షన్లు (రూ.23.55 కోట్లు) రికార్డును అధిగమించిన కల్కి 2898 ఏడీ మరి మేకర్స్ టికెట్ల తగ్గింపు నిర్ణయంతో రాబోయే రోజుయే గ్లోబల్ బాక్సాఫీస్ రికార్డు బద్దలు కొడుతుందా..? అనేది సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది.

Thank you is a small word… This week is our token of appreciation ❤️

Enjoy the Epic Maha Blockbuster #Kalki2898AD for just Rs. 100/- at cinemas across India, available for one week from August 2nd!@SrBachchan @ikamalhaasan #Prabhas @deepikapadukone @nagashwin7 @DishPatani… pic.twitter.com/tt0PhGhWUm

