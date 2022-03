March 8, 2022 / 04:13 PM IST

Gangubai kathaiwadi | బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ ఆలియాభ‌ట్ ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లో తెర‌క్కెక్కిన లేటెస్ట్ చిత్రం ‘గంగూబాయి క‌ఠియావాడి’. సంజ‌య్ లీలా భ‌న్సాలీ ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించిన ఈ చిత్రం ఫిబ్ర‌వ‌రి 25న విడుద‌లైంది. విడుద‌లైన మొద‌టి షో నుంచి పాజీటీవ్ రివ్యూల‌ను తెచ్చుకుని బాక్సాఫీస్ ద‌గ్గ‌ర మంచి క‌లెక్ష‌న్ల‌ను రాబ‌డుతుంది. ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు ఈ చిత్రం 92.22 కోట్ల‌ క‌లెక్ష‌న్ల‌ను సాధించింది. ఒక‌టి, రెండు రోజుల్లో ఈ చిత్రం 100కోట్ల క్ల‌బ్‌లోకి అడుగుపెట్టనుంది. ఈ చిత్రంలో అలియాభ‌ట్ త‌న న‌ట‌న‌తో, అభిన‌యంతో ప్రేక్ష‌కులను విపరీతంగా ఆక‌ట్టుకుంది. అజ‌య్ దేవ‌గ‌ణ్ ఈ చిత్రంలో కీల‌క‌పాత్ర‌లో న‌టించాడు.

తాజాగా ఆలియా భ‌ట్ నెట్‌ఫ్లిక్స్ సంస్థ తెర‌కెక్కిస్తున్న ‘హ‌ర్ట్ ఆఫ్ స్టోన్‌’తో హాలీవుడ్‌లోకి ఎంట్రీ ఇవ్వ‌బోతుంది. గాల్ గ్యాడ‌ట్‌తో పాటు ఆలియా కూడా ఈ చిత్రంలో న‌టిస్తున్న‌ట్లు నెట్‌ఫ్లిక్స్ సంస్థ‌ ప్ర‌క‌టించింది. ఆలియాభ‌ట్ న‌టించిన ‘ట్రిపుల్ ఆర్’ మార్చి 25న ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు రానుంది. దీంతో పాటుగా కొర‌టాల శివ-ఎన్టీఆర్ సినిమాలో హీరోయిన్‌గా న‌టిస్తున్న‌ట్లు అధికారిక ప్ర‌క‌టన వ‌చ్చింది. తాజాగా మ‌హేష్‌బాబు-రాజ‌మౌళి కాంబోలో రూపొంద‌నున్న ఫారెస్ట్ అడ్వెంచ‌ర్ సినిమాలో హీరోయిన్‌గా ఆలియాభ‌ట్‌ను ఎంపిక చేసిన‌ట్లు టాక్‌.

#GangubaiKathiawadi remains the first choice of moviegoers on [second] Sun – also hits double digits – despite a strong opponent [#TheBatman]… Inches closer to ₹ 💯 cr… [Week 2] Fri 5.01 cr, Sat 8.20 cr, Sun 10.08 cr. Total: ₹ 92.22 cr. #India biz. pic.twitter.com/PClGaknP28

— taran adarsh (@taran_adarsh) March 7, 2022