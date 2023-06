Gandeevadhari Arjuna Movie | గాంఢీవధారి అర్జున రిలీజ్‌ డేట్‌ లాక్‌.. విడుదల ఎప్పుడంటే?

June 28, 2023 / 10:57 AM IST

Gandeevadhari Arjuna Movie Release Date | మెగా ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చిన హీరోల్లో వరుణ్‌ తేజ్‌ కాస్త భిన్నం. ఫ‌లితం ఎలా ఉన్నా ఆయన మాత్రం కంటెంట్ ఉన్న క‌థ‌ల‌ను ఎంచుకుంటూ వస్తున్నాడు. అయితే గతేడాది వరణ్‌కు అస్సలు కలిసి రాలేదు. ఎంతో కష్టపడి చేసిన ‘గని’ డిజాస్టర్‌గా మిగిలింది. ఆ గాయం మరిచిలోపే ‘ఎఫ్‌-3’తో మరో పరాజయం ఎదురైంది. ప్రస్తుతం వరుణ్‌తేజ్ ఆశలన్ని గాంఢీవధారి అర్జున పైనే ఉన్నాయి. ప్రవీణ్ స‌త్తారు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా షూటింగ్‌ పూర్తి చేసుకుని పోస్ట్‌ ప్రొడక్షన్‌ పనులలో బిజీగా ఉంది. ఇక ఇప్పటికే రిలీజైన పోస్టర్‌లు, మేకింగ్‌ వీడియోలు సినిమాపై తిరుగులేని హైప్‌ను క్రియేట్‌ చేశాయి.

తాజాగా మేకర్స్‌ ఈ సినిమా రిలీజ్‌ డేట్‌ను ప్రకటించారు. ఈ సినిమాను ఆగస్టు 25న విడుదల చేస్తున్నట్లు చిత్రబృందం ప్రకటించింది. ఈ మేరకు ఓ స్పెషల్ పోస్టర్‌ను రిలీజ్‌ చేసింది. వరుణ్‌ తేజ్‌ గన్‌ పట్టుకుని అల్ట్రా స్టైలిష్‌గా కనిపిస్తున్నాడు. అవుట్‌ అండ్‌ అవుట్‌ యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాను శ్రీ వెంకటేశ్వరా సినీ చిత్ర బ్యానర్‌పై బీవిఎస్‌ఎన్‌ ప్రసాద్‌ నిర్మిస్తున్నాడు. సహా నిర్మాతగా నాగబాబు వ్యవహరిస్తున్నాడు. మిక్కీ జే మెయర్‌ సంగీతం అందిస్తున్న ఈ సినిమాలో సాక్షీ వైద్య హీరోయిన్‌గా నటించింది.

Execution DONE 😎

Making every SHOT count for AUGUST 25th🔥

Team #GandeevadhariArjuna wraps up the shoot & all geared up for the blazing action in cinemas 💥💥#GDAonAug25th ❤️‍🔥@IAmVarunTej @sakshivaidya99@PraveenSattaru @MickeyJMeyer @BvsnP @SVCCofficial @jungleemusicSTH pic.twitter.com/DVYxyh320s

— SVCC (@SVCCofficial) June 28, 2023