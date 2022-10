October 12, 2022 / 01:44 PM IST

గాడ్ ఫాద‌ర్‌ (Godfather) స‌క్సెస్‌ను ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు మెగాస్టార్ చిరంజీవి. భారీ అంచ‌నాల మ‌ధ్య రిలీజైన ఈ సినిమా తొలి రోజు నుంచి మంచి వ‌సూళ్ల‌తో నిర్మాత‌ల‌కు కాసులు కురిపిస్తోంది. ఈ నేప‌థ్యంలో ఫిల్మ్ క్రిటిక్స్ అసోసియేష‌న్ స‌భ్యులు ఇవాళ చిరంజీవిని ఆయ‌న నివాసంలో క‌లిశారు. గాడ్ ఫాద‌ర్ విజ‌యం సాధించిన సంద‌ర్భంగా అసోసియేష‌న్ స‌భ్యులు చిరంజీవికి శుభాకాంక్ష‌లు తెలియ‌జేశారు.

అంత‌కుముందు అసోసియేష‌న్ స‌భ్యుల‌కు చిరంజీవి ఘ‌నంగా స్వాగ‌తం ప‌లికారు. చాలా కాలం త‌ర్వాత మీడియా మిత్రుల‌తో మాట్లాడ‌టం ప‌ట్ల సంతోషం వ్య‌క్తం చేశారు చిరంజీవి (Chiranjeevi). గాడ్ ఫాద‌ర్ చిత్ర‌ విశేషాల‌ను, సినిమా స‌క్సెస్ సాధించ‌డం ప‌ట్ల పొందుతున్న ఆనందాన్ని ఫిల్మ్ క్రిటిక్స్ అసోసియేష‌న్ స‌భ్యుల‌తో పంచుకున్నారు.

మోహ‌న్ రాజా డైరెక్ట్ చేసిన గాడ్ ఫాద‌ర్ చిత్రం ద‌స‌రా కానుక‌గా అక్టోబ‌ర్ 5న ప్రేక్ష‌కుల ముందుకొచ్చింది. ఆచార్య ప్లాఫ్ టాక్ మూట‌గ‌ట్టుకోవ‌డంతో కొంత నిరాశ‌ చెందిన చిరంజీవి టీంలో గాడ్ ఫాద‌ర్ స‌క్సెస్ ఫుల్‌జోష్ నింపుతోంది. గాడ్ ఫాద‌ర్ చిత్రాన్ని కొణిదెల ప్రొడ‌క్ష‌న్ కంపెనీ, సూప‌ర్ గుడ్ ఫిలిమ్స్ బ్యాన‌ర్ల‌పై సంయుక్తంగా తెర‌కెక్కించారు.

