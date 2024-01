Eagle Movie | సంక్రాంతి బరి నుంచి తప్పుకున్న ‘ఈగల్‌’.. కొత్త విడుదల తేదీ ఖరారు.. ఎప్పుడంటే?

January 5, 2024 / 12:43 PM IST

Eagle Movie | మాస్‌ మహారాజా రవితేజ (Ravi Teja) నటిస్తున్న తాజా చిత్రం ఈగల్‌ (Eagle). కార్తీక్‌ ఘట్టమనేని (Karthik Ghattamaneni) ఈ సినిమాకు ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్నాడు. ఇక ఈ మూవీలో అనుపమపరమేశ్వరన్ ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోండగా.. కావ్య థాపర్ మరో కీలక పాత్రలో నటిస్తోంది. మొద‌ట ఈ సినిమాను సంక్రాతి కానుక‌గా జనవరి 13న విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు చిత్ర బృందం ప్ర‌క‌టించిన విష‌యం తెలిసిందే. తాజాగా విడుద‌ల తేదీని వాయిదా వేస్తూ.. కొత్త విడుద‌ల తేదీని ప్ర‌క‌టించింది.

ఈ సంక్రాంతికి బాక్సాఫీస్ వద్ద ట‌గ్ ఆఫ్ వార్ ఉన్న విష‌యం తెలిసిందే. ఇప్ప‌టికే మహేష్ బాబు ‘గుంటూరు కారం’, వెంకటేష్ ‘సైంధవ్’ సినిమాలు థియేట‌ర్‌లు బుక్ చేసుకోగా.. ఉన్న కొన్ని థియేట‌ర్‌ల‌ను ‘హనుమాన్’ ద‌క్కించుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈగ‌ల్ విడుద‌ల వాయిదా వేయాలని తెలంగాణ ఫిలిం ఛాంబర్‌, తెలుగు ఫిలిం ప్రొడ్యూసర్స్‌ కౌన్సిల్ కోర‌గా.. ఈగ‌ల్ వాయిదా వేస్తూ.. చిత్ర యూనిట్ ప్ర‌క‌టించింది. దీనితో పాటు తాజాగా కొత్త‌గా విడుద‌ల తేదిని ప్ర‌క‌టించింది. ఈ సినిమాను ప్ర‌పంచ‌వ్యాప్తంగా ఫిబ్ర‌వ‌రి 09న విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు చిత్ర‌బృందం సోష‌ల్ మీడియాలో రాసుకోచ్చింది.

Taking a step back for the welfare of our Telugu Cinema🤗

A little change in the arrival not in the shot & target 💥#EAGLE from February 9th,2024 :))))

Wishing the very best to all the films releasing this Sankranthi 😊 pic.twitter.com/LU2e7nSmy0

— Ravi Teja (@RaviTeja_offl) January 5, 2024