Dulquer Salmaan | ధనుష్‌ దర్శకుడితో దుల్కర్‌ సల్మాన్‌ నెక్స్ట్‌ మూవీ

May 14, 2023 / 10:15 AM IST

Dulquer Salmaan | మమ్ముట్టి కొడుకుగా దుల్కర్‌ తెలుగు ప్రేక్షకులకు సుపరిచితమే. అయితే ఐదేళ్ల క్రితం వచ్చిన ‘మహానటి’తో టాలీవుడ్‌ జనాలకు దుల్కర్‌ పేరు రిజిస్టర్‌ అయింది. ఇక గతేడాది వచ్చిన ‘సీతారామం’తో తిరుగులేని క్రేజ్‌ సంపాదించుకున్నాడు. క్రేజ్‌ మాత్రమే కాదు మార్కెట్‌ను కూడా ఏర్పరుచుకున్నాడు. తెలుగు మిడ్‌ రేంజ్‌ హీరోలకు సమానంగా దుల్కర్‌ సినిమాలకు ఇక్కడ క్రేజ్‌ ఉంది. ప్రస్తుతం దుల్కర్‌ కింగ్ ఆఫ్‌ కొత అనే మలయాళ సినిమా చేస్తున్నాడు. పోస్ట్‌ ప్రొడక్షన్‌ పనులు జరుపుకుంటున్న ఈ సినిమా ఆగస్టులో రిలీజ్‌ కానుంది. ఇక ఇదిలా ఉంటే తాజాగా దుల్కర్‌ మరో తెలుగు సినిమాకు కమిట్‌ అయ్యాడు.

ఇటీవలే సార్‌తో తిరుగులేని విజయాన్ని సాధించిన వెంకీ అట్లూరీ దర్శకత్వంలో దుల్కర్‌ తన తదుపరి సినిమా చేయబోతున్నాడు. బ్యాక్‌ టు బ్యాక్‌ హిట్లతో జోరుమీదున్న సితార సంస్థ ఈ ప్రాజెక్ట్‌ను నిర్మిస్తుంది. తాజాగా మేకర్స్‌ఉ ఈ కాంబోపై అధికారికంగా ప్రకటన చేసింది. ఈ మేరకు వెంకీ అట్లూరి, దుల్కర్‌ సల్మాన్‌, నాగవంశీ ముగ్గురు కలిసి దిగిన ఫోటోను నెటిజన్లతో పంచుకున్నారు. ప్రస్తుతం ప్రీ ప్రొడక్షన్‌ పనులు జరుపుకుంటున్న ఈ సినిమా అక్టోబర్‌లో సెట్స్‌ మీదకు వెళ్లనుంది. ఇక వచ్చే ఏడాది సమ్మర్‌లో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.

The uber cool #DQ is BACK! 🤩

Sithara Entertainments’ in Association with @fortune4cinemas #Production24 will be directed by the our dearest #VenkyAtluri ft. @dulQuer. Shoot begins this October! 🎬

Summer 2024 release ✨ @vamsi84 #SaiSoujanya @SitharaEnts #SrikaraStudios pic.twitter.com/E2KOYHJH8E

— Sithara Entertainments (@SitharaEnts) May 14, 2023