August 19, 2023 / 12:53 PM IST

Do Patti Movie | బాలీవుడ్‌ సీనియర్‌ కథానాయిక కాజోల్‌ (Kajol), స్టార్ హీరోయిన్ కృతి స‌న‌న్ (Kriti Sanon) మ‌ళ్లీ క‌లిసి న‌టించ‌బోతున్నారు. వీరిద్ద‌రు ఇంత‌కుముందు దిల్‌వాలే (Dilwale) చిత్రంలో క‌లిసి న‌టించిన విష‌యం తెలిసిందే. ఈ సినిమాలో బాలీవుడ్ కింగ్ ఖాన్ షారుక్ ఖాన్ (Shah rukh khan) జోడిగా కాజోల్ న‌టించ‌గా.. వ‌రుణ్ ధావ‌న్‌ (Varun Dhawan)కు జోడిగా కృతి స‌న‌న్ చేసింది. తాజాగా వీరిద్ద‌రు మ‌ళ్లీ క‌లిసి ప‌ని చేయ‌నున్నారు. బాలీవుడ్ డైరెక్ట‌ర్‌ శశాంక చతుర్వేది (Shashanka Chaturvedi) ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో వ‌స్తున్న చిత్రంలో కాజోల్, కృతి స‌న‌న్ లీడ్ రోల్స్‌లో న‌టిస్తున్నారు. ఇక ఈ సినిమాతో కృతి స‌న‌న్ నిర్మాత(Producer)గా మారబోతుంది. ఈ మ‌ధ్యే రీసెంట్‌గా అనౌన్స్ చేసిన ఈ ప్రాజెక్ట్ తాజాగా ప‌ట్టాలెక్కింది.

శశాంక చతుర్వేది (బాబ్) ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో కాజోల్‌, కృతి స‌న‌న్ త‌న‌ నెక్స్ట్‌ సినిమా చేయబోతున్నారు. ఇక ఈ చిత్రానికి దోపట్టి (Do Patti Movie) అనే టైటిల్ ఖరారు చేశారు. నార్త్ ఇండియాలో జ‌రిగే ఒక మిస్టరీ థ్రిల్లర్‌(Mystery Thrillar) గా ఈ సినిమా ఉండ‌నుంది. తాజాగా ఈ ప్రాజెక్ట్ ఓపెనింగ్ శుక్రవారం అట్టహాసంగా జరిగింది. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన పూజా కార్యక్రమాలు ప్రారంభంకాగా.. ప్ర‌ముఖ నిర్మాత కనికా ధిల్లాన్ క్లాప్ ఇచ్చి.. సినిమా ఓపెనింగ్ చేసింది.

Shot one. Take one. 🎬 #DoPatti is now filming! #DoPattiOnNetflix pic.twitter.com/HrxJrPU2LI

— Netflix India (@NetflixIndia) August 19, 2023