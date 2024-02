February 1, 2024 / 04:55 PM IST

Divyah Khosla Kumar | బాలీవుడ్ న‌టి దివ్య ఖోస్లా కుమార్ అంటే ఎవ‌రు గుర్తుప‌ట్ట‌క‌పోవ‌చ్చు కానీ బాలీవుడ్ స్టార్ నిర్మాత, టీ సిరీస్ అధినేత భూషణ్‌ కుమార్‌ సతీమణి అంటే ఇట్టే గుర్తుప‌డ‌తారు. అప్ప‌ట్లో దివంగ‌త టాలీవుడ్ న‌టుడు ఉదయ్ కిరణ్ (Uday Kiran) హీరోగా నటించిన లవ్ టుడే (Love today 2004) సినిమాతో తెలుగు ఇండ‌స్ట్రీకి ప‌రిచ‌యం అయ్యింది ఈ భామ‌. ఇక ఈ సినిమా అట్ట‌ర్ ఫ్లాఫ్ అవ్వ‌డంతో బాలీవుడ్‌కు మకాం మార్చింది. అబ్ తుమ్హారే హవాలే వతన్ సాథియో సినిమాతో బాలీవుడ్‌లో ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఇక ఈ సినిమా కూడా ఫ్లాఫ్ అవ్వ‌డంతో 2005 ఫిబ్రవరి 13న టీ సిరీస్‌ అధినేత భూషణ్‌ కుమార్‌ను పెళ్లాడింది. వీరికి 2011లో ఓ బాబు జన్మించాడు. పెళ్లి తర్వాత సినిమాలు వదిలేసిన దివ్య 2016లో సనమ్‌ రే చిత్రంతో రీఎంట్రీ ఇచ్చింది. అనంత‌రం దర్శక నిర్మాతగానూ పలు సినిమాలు చేసింది.

అయితే చాలా రోజుల గ్యాప్ త‌ర్వాత దివ్య ఖోస్లా కుమార్ ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లో న‌టిస్తున్న తాజా చిత్రం నాయ‌క నాయ‌కి. తెలుగు, హిందీలో విడుద‌ల కానున్న ఈ సినిమాకు సురేష్ కృష్ణ దర్శకత్వం వ‌హిస్తున్నాడు. ప్రేరణ అరోరా నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమాకు సంబంధించి ఇటీవలే ఫ‌స్ట్ లుక్ పోస్ట‌ర్ విడుద‌ల చేయ‌గా సూపర్ రెస్పాన్స్ వ‌చ్చింది. ఇప్పుడు తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి మేక‌ర్స్ సెకండ్ పోస్ట‌ర్ విడుద‌ల చేశారు. ఈ పోస్ట‌ర్‌లో వైట్ క‌ల‌ర్ శారీ, గోల్డెన్ క‌ల‌ర్ బ్లౌజ్‌లో ఫుల్ హాట్ మోడ్‌లో క‌నిపిస్తుంది దివ్య. ఇక ఈ సినిమాలో ప్రియ‌ద‌ర్శిని అనే హీరోయిన్ పాత్ర‌లో న‌టించ‌బోతున్న‌ట్లు చిత్ర యూనిట్ ప్ర‌క‌టించింది.

Unveiling a new facet of the ‘Heeroine’ #DivyahKhoslaKumar, this second look poster promises a mesmerizing cinematic experience produced by #PrernaVArora #HeroHeeroine #DhumraPyaarNishedh⚠️ #PrernaVArora #DivyaKhoslaKumar #EssKayGeeEntertainment @shivanshuhere @bhavinigoswami_… pic.twitter.com/3jowTeKoGg

