August 21, 2023 / 04:35 PM IST

Disha patani | వరుణ్ తేజ్‌ హీరోగా తెరకెక్కిన లోఫర్ సినిమాతో సిల్వర్ స్క్రీన్‌ డెబ్యూ ఇచ్చింది బాలీవుడ్ భామ దిశా పటానీ (Disha patani). ఈ యూపీ బ్యూటీ ఆ తర్వాత బ్యాక్ టు బ్యాక్ హిందీ సినిమాలతో బిజీయెస్ట్ హీరోయిన్‌గా మారిపోయింది. సినిమాల్లో అందాల ఆరబోతతో ఆడియెన్స్‌ను కట్టిపడేసే దిశా పటానీ.. సోషల్ మీడియాలోనూ పొట్టిపొట్టి డ్రెస్‌లో హాట్‌ హాట్‌గా కనిపిస్తూ నెటిజన్లకు కంటిమీద కునుకు లేకుండా చేస్తుందని ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు.

ఎప్పటికపుడు నెట్టింట టాక్ ఆఫ్ ది టౌన్‌గా నిలిచే దిశాపటానీకి ఏ రేంజ్‌లో ఫాలోయింగ్‌ ఉందో ఈ ఒక్క వీడియోతో తెలిసిపోతుంది. తాజాగా మరోసారి షార్ట్‌ డ్రెస్‌లో పింక్‌ అవుట్‌ఫిట్‌లో మెరిసిపోతుంది. దిశాపటానీని చూసిన వెంటనే అటుగా వెళ్తున్న ఓ పెద్దాయన దగ్గరకొచ్చి సెల్పీ తీసుకున్నాడు. ముంబై వీధిలో మార్నింగ్‌ వాక్ సెషన్‌లో అటుగా వెళ్తున్న వారంతా దిశాపటానీతో ఫొటోలు దిగేందుకు ప్రయత్నించారు. ఇప్పుడీ వీడియో నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తోంది.

ఈ భామ ఇటీవలే yun Karu Fikar మ్యూజిక్‌ వీడియోతో డైరెక్టర్‌గా డెబ్యూ ఇచ్చింది. ఈ సాంగ్‌ ఫస్ట్‌ లుక్‌తోపాట పాట నెట్టింట హల్‌ చల్‌ చేస్తోంది. వయు రాసిన ఈ పాటను వైభవ్‌ పణి కంపోజిషన్‌లో నిఖితా గాంధీ పాడింది. ఇప్పటివరకు గ్లామర్ డాళ్‌గా ఓ మెరిసిన దిశాపటానీ ఈ పాటతో తనలో ఓ డైరెక్టర్‌ కూడా ఉన్నాడని అందరికీ క్లారిటీ ఇచ్చేసింది.

ఈ భామ ఖాతాలో రెండు భారీ ప్రాజెక్టులున్నాయి. వీటిలో ఒకటి తెలుగు, హిందీ బైలింగ్యువల్‌ ప్రాజెక్ట్‌గా ప్రభాస్ టైటిల్‌ రోల్‌లో తెరకెక్కుతున్న Kalki 2898 AD. మరోవైపు సూర్య టైటిల్‌ రోల్‌లో నటిస్తోన్న కంగువలో లో ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్‌లో నటిస్తోంది. దిశా పటానీ ప్రస్తుతం హిందీలో యోధ, తమిళంలో కంగువ సినిమాల్లో నటిస్తోంది.

పింక్‌ అవుట్‌ఫిట్‌లో దిశా పటానీ..

Hottiiii Disha ❤️💙#DishaPatani looks Stunning And SEXY in this Pink Outfit 💕 #DishaPatani pic.twitter.com/bysXDlum0a

— 𝒜𝓃𝓃𝓊 🇮🇳 (@Annu19Jain) August 21, 2023