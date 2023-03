March 5, 2023 / 01:46 PM IST

Sir Movie | తమిళ నటుల్లో ధనుష్‌కు కూడా తెలుగులో మంచి పాపులారిటినే ఉంది. మరీ బ్లాక్‌బస్టర్‌ విజయాలు అనలేం గానీ, పర్లేదు అనిపించే విధంగా టాలీవుడ్‌లో ఆయన సినిమాలు ఆడతాయి. అయితే ఇటీవలే విడుదలైన సార్‌ మూవీ మాత్రం డబుల్‌ బ్లాక్ బస్టర్‌గా దూసుకుపోతుంది. సినిమా వచ్చి పదిహేను రోజులవుతున్నా.. ఇంకా దీని జోరు తగ్గడం లేదు. ఏ థియేటర్‌లో చూసిన ఈ సినిమా బొమ్మే. ఇక తాజాగా ఈ సినిమా వంద కోట్ల క్లబ్‌లోనూ అడుగుపెట్టుంది. కేవలం పదిహేను రోజుల్లో ఈ రేంజ్‌లో కలెక్షన్‌లు సాధించిందంటే విశేషం అనే చెప్పాలి.

చదువు ఎవరిసొత్తు కాదని, అది అందరి హక్కు అని తెలియజేసే విధంగా రూపొందిన ఈ సినిమాపై ప్రశంసలు జల్లులు కురుస్తున్నాయి. కాగా విద్యా హక్కును చాటిచెప్పే ఈ సినిమాను పిల్లలకు ఉచితంగా ప్రదర్శించాలని సితార సంస్థ నిర్ణయించుకుంది. తాజాగా నిర్మాత నాగవంశీ సోషల్‌ మీడియా వేదికగా ‘విద్యా హక్కుపై అందరిలో అవగాహన కల్పించడమే సార్ సినిమా ప్రధాన లక్ష్యం. మా సినిమాను స్కూలు పిల్లలకు ఉచితంగా ప్రదర్శించాలని మేం కోరుకుంటున్నాం. మీరు చేయాల్సిందల్లా contact@sitharaents.com ఐడీకి మెయిల్ చేయడమే. మీరు మెయిల్ చేస్తే మా టీమ్ మిమ్మల్ని సంప్రదించి షో ఖరారు చేస్తుంది’ అని ట్వీట్‌ చేశాడు.

ఇక ఇటీవలే ఖమ్మంలోని స్కూల్‌ విద్యా్ర్థులు తమకు సార్‌ మూవీ ఉచితంగా చూపించాలంటూ ధర్నాకు దిగారు. చూపించాలి చూపించాలి సార్‌ సినిమా చూపించాలి అంటే నినాదాలు చేశారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట తెగ వైరల్‌ అవుతుంది. ఇక వెంకీ అట్లూరి దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాలో సంయుక్త మీనన్‌ హీరోయిన్‌గా నటించింది. సముద్రఖని కీలకపాత్ర పోషించాడు.

The Major goal of #SIRMovie #Vaathi was to spread awareness about value of education. We are happy to show our movie free of cost to the School Kids.

Please send a mail at contact@sitharaents.com & our team will reach out to you at the earliest with the show confirmation!

— Naga Vamsi (@vamsi84) March 4, 2023