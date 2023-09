September 13, 2023 / 11:53 AM IST

Devil Movie | రిజల్ట్‌ సంగతి పక్కన పెడితే కళ్యాణ్‌రామ్‌ ఎప్పుడు ప్రయోగాలకు పెద్ద పీఠ వేస్తుంటాడు. ప్రేక్షకులకు కొత్త తరహా కథలను చూపించాలని ఎప్పుడూ ఆరాటపడుతుంటాడు. అలా చేసిన ప్రమోగం ‘బింబిసార’ కళ్యాణ్‌ రామ్‌కు తిరుగులేని విజయం సాధించింది. ఈ సినిమా సక్సెస్‌ జోష్‌తో ఇదే ఏడాది ప్రథమార్థంలో ‘అమిగోస్‌’తో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చాడు. రిలీజ్‌కు ముందు జరిపిన హడావిడితో సినిమాపై ఎక్కడలేని బజ్‌ ఏర్పడింది. కానీ తీరా రిలీజయ్యాక డివైడ్‌ టాక్‌ తెచ్చుకుని పోస్టర్‌ ఖర్చులను కూడా వెనక్కి తీసుకురాలేకపోయింది. అయితే ఈ సినిమాలో కళ్యాణ్‌రామ్‌ నటనకు మాత్రం మంచి ప్రశంసలు దక్కాయి. ఇక ప్రస్తుతం కళ్యాణ్‌ రామ్‌ డెవిల్‌ సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రావడానికి సిద్ధమయ్యాడు.

‘బాబు బాగా బిజీ’ సినిమాతో దర్శకుడిగా ఎంట్రీ ఇచ్చిన నవీన్‌ మేడారం ఈ సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే రిలీజైన పోస్టర్‌లు సినిమాపై తిరుగులేని అంచనాలు క్రియేట్‌ చేశాయి. తాజాగా మేకర్స్‌ ఈ సంబంధించిన మ్యూజికల్‌ అప్‌డేట్‌ను ప్రకటించారు. ఈ సినిమా మ్యూజిక్‌కు సంబంధించిన అప్‌డేట్‌ను గురువారం సాయంత్రం 4:05 నిమిషాలకు ప్రకటించబోతున్నట్లు తెలిపారు. పీరియాడిక్‌ బ్యాక్‌గ్రాప్‌లో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాలో కళ్యాణ్‌ రామ్‌ బ్రిటీషర్‌లకు సీక్రెట్‌ ఏజెంట్‌గా పనిచేస్తుంటాడు.

ఇప్పటికే రిలీజైన టీజర్‌ జనాల్లో మంచి క్యూరియాసిటీ క్రియేట్‌ చేసింది. దేశ ప్రజల మనోభావాలకు వ్యతిరేకంగా డెవిల్‌ ముసుగేసుకుని బ్రిటీషర్ల కోసం కళ్యాణ్‌రామ్ ఎందుకు పని చేశాడనే కాన్సెప్ట్‌తో ఈ సినిమా తెరకెక్కినట్లు తెలుస్తుంది. లుక్స్‌ పరంగా కళ్యాణ్‌ రామ్‌ కూడా ఈ సినిమాలో చాలా బాగున్నాడు. అభిషేక్‌ పిక్చర్స్‌ బ్యానర్‌పై అభిషేక్‌ నామా ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నాడు. ప్రస్తుతం పోస్ట్‌ ప్రొడక్షన్‌ పనులు జరుపుకుంటున్న ఈ సినిమా నవంబర్‌ 24న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.

“Can’t wait for the thrilling musical update on @NANDAMURIKALYAN & @iamsamyuktha_ #Devil – the British secret agent, update tomorrow at 4.05 pm! 🎶🎭 Excitement levels through the roof! #DevilMusical #Devil

— ABHISHEK PICTURES (@AbhishekPicture) September 13, 2023