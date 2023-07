Deepika Padukone | ప్రాజెక్ట-K నుంచి దీపికా పదుకొనె ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ రిలీజ్

July 18, 2023 / 09:18 AM IST

Project-K Movie | మరో మూడు రోజుల్లో రిలీజ్ కాబోతున్నప్రాజెక్ట్-K గ్లింప్స్ కోసం ప్రభాస్ అభిమానులు వేయి కళ్లతో ఎదురు చూస్తున్నారు. ఈ నెల 20న శాండియాగో కామిక్‌ కాన్‌ ఈవెంట్‌లో ‘ప్రాజెక్ట్‌-కె’ టైటిల్‌తో పాటు చిత్ర ట్రైలర్‌, విడుదల తేదీని ప్రకటించబోతున్నారు. ఒక భారతీయ సినిమా అంతర్జాతీయ స్థాయిలో కామిక్ కాన్‌లో తొలిసారి ఎంట్రీ ఇవ్వడం అనేది ప్రభాస్‌ అభిమానులనే కాదు టాలీవుడ్‌ సినీ ప్రియులందరనీ తీవ్ర ఎగ్‌జైట్‌మెంట్‌కు గురి చేస్తుంది. ఎందరో మహామహులకు సాధ్యం కానీ ఈ ఫీట్‌ను తెలుగు టీమ్‌ సాధించడం నిజంగా గొప్ప విషయమే. మార్వెల్, డీసీ లాంటి సంస్థలు వాళ్ల సినిమాలను ఇక్కడే ప్రమోట్‌ చేసుకుంటారు. ఇక ఇప్పుడు ఇదే వేదికపై ఒక తెలుగు సినిమా ప్రమోషన్‌లు స్టార్ట్‌ చేయబోతుందంటే మాములు విషయం కాదు.

కాగా ఇప్పటివరకు ప్రాజెక్ట్‌-K నుంచి ఒక్క మేజర్‌ పోస్టర్‌లు రిలీజ్ కాలేదు. దీనిపై ప్రభాస్ అభిమానులు కాస్త గుర్రుగానే ఉన్నారు.షూటింగ్ స్టార్ట్ అయి నెలలు గడుస్తున్నా సినిమాలోని మేయిన్ పాత్రలకు సంబంధంచిన పోస్టర్లు ఒక్కటి కూడా రిలీజ్ చేయడం లేదని అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కాగా తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి దీపికా ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ ను మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు. నాచురల్ లుక్ లో ఉన్న దీపికా పోస్టర్ అదిరిపోయింది. గ్లింప్స్ రిలీజయ్యే వరకు ప్రతీ రోజు ఈ సినిమాలో మేయిన్ కాస్ట్ పోస్టర్లను రివీల్ చేస్తున్నట్లు తెలుస్తుంది. ఇక ఈ సినిమాలో అమితాబ్‌ బచ్చన్‌, దీపికా పదుకొనె, కమల్ హాసన్‌, దిశా పటాని స్టార్ కాస్ట్ నటిస్తుంది.

టైమ్‌ ట్రావెల్‌ కాన్సెప్ట్‌తో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాను మహానటి ఫేమ్‌ నాగ్‌ అశ్విన్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ప్రభాస్‌కు జోడీగా దీపికా పదుకొనే, దిశా పటానీ నటిస్తున్నారు. బిగ్‌బీ అమితాబ్‌ కీలకపాత్రలో నటిస్తున్న ఈ సినిమాలో కమల్‌ హాసన్‌ ప్రతినాయకుడి పాత్రలో కనిపించబోతున్నాడు. వైజయంతీ బ్యానర్‌పై అశ్వినీదత్‌ అత్యంత భారీ బడ్జెట్‌తో ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నాడు. సంక్రాంతికి టార్గెట్‌ ఫిక్స్‌ చేసుకున్నా.. షూటింగ్‌ ఇంకా చాలా పెండింగ్‌ ఉండటంతో అది సాధ్యమయ్యేలా కనిపించడం లేదు.

A hope comes to light, for a better tomorrow.

This is @DeepikaPadukone from #ProjectK.

First Glimpse on July 20 (USA) & July 21 (INDIA).

To know #WhatisProjectK stay tuned and subscribe: https://t.co/AEDNZ3ni5Q#Prabhas @SrBachchan @ikamalhaasan @nagashwin7 @VyjayanthiFilms pic.twitter.com/XG4qUByEHv

— Vyjayanthi Movies (@VyjayanthiFilms) July 17, 2023