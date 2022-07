July 25, 2022 / 10:21 PM IST

Deepika Padukone First Look Poster | బాలీవుడ్ సీనియ‌ర్ స్టార్ హీరో షారుఖ్‌ ఖాన్ నుండి సినిమా వ‌చ్చి దాదాపు 3 ఏళ్లు దాటింది. 2018లో వ‌చ్చిన‌ ‘జీరో’ త‌ర్వాత ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు ఈయ‌న నుండి మ‌రో సినిమా రాలేదు. అభిమానులు షారుఖ్‌ సినిమా కోసం ఎంత‌గానో ఎదురు చూస్తున్నారు. ప్ర‌స్తుతం ఈయ‌న ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లో న‌టిస్తున్న చిత్రం ‘ప‌ఠాన్’. జాన్ అబ్ర‌హం, దీపికా ప‌దుకునే కీల‌క‌పాత్ర‌ల్లో న‌టిస్తున్న‌ ఈ చిత్రాన్ని ‘వార్’ ఫేం సిద్ధార్థ్ ఆనంద్ ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే ఈ చిత్రం నుండి విడుద‌లైన షారుఖ్ పోస్ట‌ర్స్ సినిమా పైన భారీ అంచనాల‌ను పెంచుతున్నాయి. తాజాగా మేక‌ర్స్ దీపికా ప‌దుకునే ఫ‌స్ట్‌లుక్ పోస్ట‌ర్‌ను విడుద‌ల చేశారు.

ఈ పోస్ట‌ర్‌లో దీపికా చేతిలో గ‌న్ ప‌ట్టుకుని మొహంపై చిన్న గాయంతో ఇంటెన్సీవ్‌గా చూస్తుంది. స్పై యాక్ష‌న్ థ్రిల్ల‌ర్‌గా తెర‌కెక్కుతున్న ఈ చిత్రాన్ని వ‌చ్చే ఏడాది జ‌న‌వ‌రి 25న రిపబ్లిక్ డే సంద‌ర్భంగా ఒక రోజు ముందే ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు రానుంది. య‌ష్ రాజ్ ఫిలింస్ బ్యాన‌ర్‌పై ఆదిత్య చోప్రా ఈ చిత్రాన్ని అత్యంత భారీ బ‌డ్జెట్‌తో నిర్మిస్తున్నాడు. ఇందులో విశేషం ఏంటంటే ఈ చిత్రం య‌ష్ రాజ్ ఫిలిం బ్యాన‌ర్‌లో 50వ చిత్రంగా తెర‌కెక్కుతుంది. ఇటీవ‌లే విడుద‌లై టీజ‌ర్ గ్లింప్స్‌కు ప్రేక్ష‌కుల నుండి విశేష స్పంద‌న వ‌చ్చింది. ఇక ఈ చిత్రాన్ని హిందీతో పాటు తెలుగు, త‌మిళ భాష‌ల్లో ఏక‌కాలంలో విడుద‌ల చేయనున్నారు.

DEEPIKA PADUKONE: 'PATHAAN' POSTERS… After launching the #MotionPoster, #YRF unveils the poster of #Pathaan, featuring #DeepikaPadukone… Stars #SRK in title role with #JohnAbraham… In *cinemas* 25 Jan 2023 [#RepublicDay wknd] in #Hindi, #Tamil and #Telugu. #6MonthsToPathaan pic.twitter.com/VpyYRpeY0W

