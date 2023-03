March 8, 2023 / 06:27 PM IST

టాలీవుడ్‌ హీరో నాని (Nani) త్వరలోనే దసరా (Dasara)తో వినోదాన్ని అందించేందుకు రెడీ అవుతున్నాడు. పక్కా మాస్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీకి శ్రీకాంత్‌ ఓదెల దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. దసరా నుంచి మేకర్స్ ఇప్పటికే మూడో సాంగ్ ఛమ్‌కీలా అంగీలేసి ఓ వదినే ప్రోమోను లాంఛ్ చేయగా.. వైరల్ అవుతోంది. ఛమ్‌కీలా అంగీలేసి (Chamkeela Angeelesi) ఫుల్ లిరికల్ వీడియో సాంగ్‌ లాంఛ్ చేశారు మేకర్స్‌‌.

ఈ పాట దసరా పండుగ సీజన్‌లో షురూ అవుతుందని ట్వీట్ చేశాడు నాని. కాసర్ల శ్యామ్ ఈ పాటను రాశారు. సంతోష్‌ నారాయణన్‌ కంపోజిషన్‌లో రామ్‌ మిర్యాల, DHEE పాడారు. పాపులర్‌ కొరియోగ్రఫర్‌ రక్షిత్‌ శెట్టి నృత్యరీతులు సమకూర్చాడు. పల్లెటూరి యాసలో నాని గురించి కీర్తిసురేశ్‌ పాడుతున్న ఈ పాట మ్యూజిక్‌ లవర్స్ ను ఆకట్టుకుంటోంది. దసరా చిత్రానికి ఈ పాట ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలువడం ఖాయమనిపిస్తోంది.

దసరా సింగరేణి బొగ్గు గని విలేజ్‌ బ్యాక్‌డ్రాప్‌ చుట్టూ తిరిగే కథాంశంతో తెరకెక్కుతుంది. ఈ చిత్రంలో కీర్తిసురేశ్‌ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోండగా.. సాయికుమార్, స‌ముద్రఖని, జ‌రీనా వ‌హ‌బ్ ఇతర కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. శ్రీ ల‌క్ష్మి వెంక‌టేశ్వర క్రియేష‌న్స్ బ్యాన‌ర్‌పై సుధాక‌ర్ చెరుకూరి ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. దసరా మార్చి 30న ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలుగు,తమిళం, కన్నడ, మలయాళం, హిందీ భాషల్లో థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది.

ఛమ్‌కీలా అంగీలేసి ఓ వదినే లిరికల్ వీడియో సాంగ్‌

This song starts the festive season of #Dasara ♥️🔥

Third Single Out now

– https://t.co/pqz33pEYfq#ChamkeelaAngeelesi #ChamkeeliBushirtMein #HoovinaAngiThottu #PalaPalaaMinnerunne @KeerthyOfficial @odela_srikanth @Music_Santhosh @SLVCinemasOffl @saregamasouth pic.twitter.com/1pkhOa11eL

— Nani (@NameisNani) March 8, 2023