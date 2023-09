DADA Movie | తెలుగులోకి వచ్చేస్తున్న తమిళ్‌ బ్లాక్‌ బస్టర్‌ సినిమా

September 20, 2023 / 01:32 PM IST

Papa Movie | కోలీవుడ్ యంగ్ హీరో కవిన్ (Kavin) అంటే ఎవరికీ తెలిసి ఉండదు కానీ.. బిగ్ బాస్ ఫేమ్, దాదా మూవీ (DADA Movie) హీరో క‌విన్ అంటే అంద‌రు గుర్తుప‌డతారు. దాదా (DADA) సినిమాతో త‌మిళంలో భారీ హిట్ అందుకున్నాడు ఈ కుర్ర హీరో. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో రిలీజైన ఈ సినిమా తమిళంలో కోట్లు కొల్లగొట్టింది. కేవలం రూ.4 కోట్లతో రూపొందిన ఈ మూవీ దాదాపు రూ.20 కోట్ల రేంజ్‌లో కలెక్షన్‌లు సాధించింది. ఈ మూవీ ఓటీటీలో (ప్రైమ్)లో కూడా విడుద‌లై రికార్డు వ్యూస్ సాధించింది. ఇక భాషతో సంబంధంలేకుండా అన్ని రాష్ట్రాల సినీ లవర్స్‌ ఈ సినిమాను దాదాపుగా చూసేసారు. అయితే ఈ సినిమాకు సంబంధించి ఒక సాలిడ్ అప్‌డేట్ వ‌చ్చింది.

ఈ సినిమాను తెలుగులో పా..పా..(PAPA) పేరుతో డ‌బ్ చేయ‌నున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ సోష‌ల్ మీడియాలో ప్ర‌క‌టించారు. దీనితో పాటు పా..పా.. ఫ‌స్ట్ లుక్ పోస్ట‌ర్‌ను విడుద‌ల చేశారు. పాన్ ఇండియా మూవీస్ & జేకే ఎంట‌ర్‌టైన‌మెంట్స్ బ్యాన‌ర్‌పై వ‌స్తున్న‌ ఈ మూవీని ఎమ్మెస్ రెడ్డి, శ్రీకాంత్ నూనెపల్లి, శశాంక్ చెన్నూరు సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఇక ఈ సినిమాపై మేక‌ర్స్ మాట్లాడుతూ.. అతి త్వరలో గ్రాండ్‌గా ఈ ట్రైలర్ లాంచ్‌తో పాటు విడుద‌ల తేదీ ప్ర‌క‌టిస్తామ‌ని వెల్ల‌డించారు.

Tamil Youth Sensational Hero #Kavin‘s Blockbuster Movie #DaDa is Releasing in Telugu as #PaPa.@Kavin_m_0431 pic.twitter.com/X5tc1fnGX8

— Vamsi Kaka (@vamsikaka) September 19, 2023