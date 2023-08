August 27, 2023 / 11:44 AM IST

One Piece Series | స్పైడర్ మ్యాన్ (Spider man), సూపర్ మ్యాన్ (Super man), అల్లాదీన్ (Alladin), టామ్ అండ్ జెర్రీ(Tom & Jerry), డోరెమాన్ (Doreman) లాంటి కామిక్ చిత్రాలు ఫేమ‌స్ అని ప్ర‌త్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. ఈ చిత్రాల‌తో పాటు అప్ప‌ట్లో వ‌చ్చిన జపాన్‌ ‘వన్ పీస్ (మాంగా సిరీస్) బాగా పాపులర్ అయ్యింది. తాజాగా ఈ సిరీస్ లైవ్ మోష‌న్ క్యాప్చ‌ర్ ఫార్మాట్‌లో రాబోతుంది. ఇప్ప‌టికే ఈ సిరీస్ నుంచి ఫ‌స్ట్ లుక్‌తో పాటు టీజ‌ర్, ట్రైల‌ర్‌లు విడుద‌ల చేసిన మేక‌ర్స్ తాజాగా స్ట్రీమింగ్ డేట్ ప్ర‌కటించింది.

ప్ర‌ముఖ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్ నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో ఆగస్ట్ 31 నుంచి వన్ పీస్ (One Piece) స్ట్రీమింగ్ కానున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ సోష‌ల్ మీడియాలో తెలిపారు. కథలోకి వెళితే.. సముద్ర దొంగలకి, మంకీ డీ అనే యువకుడికి కింగ్ అవ్వ‌ల‌నే కోరిక ఉంటుంది. సముద్రాల మీద పయనిస్తూ నిధుల్ని వేటాడాలనే లక్ష్యంతో కొంతమంది సిబ్బందిని ఏర్పాటు చేసుకొని మంకీ డీ వెళుతుంటాడు. సముద్రంలో ప్రయాణిస్తూ ఒకవైపు ప్రకృతి వైపరీత్యాల్నీ, మరోవైపు భయంకరమైన శత్రువుల్ని ఎలా ఎదుర్కొన్నార‌నేది ఈ షో కథాంశం. గ్రాఫిక్స్ ప్రధానంగా రూపొందిన ఈ సిరీస్‌లో మంకీ డీ బృందం చేసే పోరాటాలు ఆక‌ట్టుకుంటాయి.

