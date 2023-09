September 25, 2023 / 11:29 AM IST

Chithha Movie Trailer | తెలుగు తెరపై బాయ్స్ (Boys), నువ్వొస్తానంటే నేనొద్దంటాన, బొమ్మరిల్లు (Bommarillu), ఓయ్ (OYE), వంటి విజయవంతమైన చిత్రాల్లో నటించి మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు కథానాయకుడు సిద్ధార్థ్‌ (Siddarth). ఆయన హీరోగా నటిస్తున్న కొత్త సినిమా చిత్తా (Chithha). ఇప్ప‌టికే ఈ మూవీ నుంచి ఫ‌స్ట్ లుక్, టీజ‌ర్ విడుద‌ల చేయ‌గా ప్రేక్ష‌కుల‌ను విప‌రీతంగా ఆక‌ట్టుకుంది. తాజాగా ఈ మూవీ నుంచి మేక‌ర్స్ ట్రైల‌ర్ విడుద‌ల చేశారు.

ట్రైల‌ర్ గ‌మ‌నిస్తే.. బాబాయికి.. చిన్నారికి మధ్య జరిగే చిత్రంగా ఈ సినిమా ఉంది.. స‌డన్‌గా త‌న కూతురు కిడ్నాప్ అవ్వ‌గా.. కూతురు కోసం సిద్ధార్థ్‌ చేసే పోరాటమే ఈ సినిమా అని అర్థమవుతుంది. ఇక ఈ కిడ్నాప్ ఎవరు చేశారు, ఎందుకు చేశారు అనేది తెలుసుకోవాలంటే సినిమా చూడాల్సిందే. ఈ మూవీని తమిళ్, మలయాళం, కన్నడ భాషల్లో సెప్టెంబ‌ర్ 28న విడుద‌ల చేయ‌నున్నారు.

This one looks very special #Siddharth & #SuArunkumar always loved the content you both choose to give our audience! Happy to launch the Trailer of #CHITHHA https://t.co/nNRkyJgwwy

In Cinemas worldwide Sep 28. Wishes to the team!

— Suriya Sivakumar (@Suriya_offl) September 24, 2023