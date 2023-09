Chithha Movie Trailer | ‘చిత్తా’ ట్రైలర్ లాంచ్ చేయనున్న తమిళ స్టార్ హీరో సూర్య

September 24, 2023 / 11:32 AM IST

Chithha Movie Teaser | తెలుగు తెరపై బాయ్స్ (Boys), నువ్వొస్తానంటే నేనొద్దంటాన, బొమ్మరిల్లు (Bommarillu), ఓయ్ (OYE), వంటి విజయవంతమైన చిత్రాల్లో నటించి మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు కథానాయకుడు సిద్ధార్థ్‌ (Siddarth). ఆయన హీరోగా నటిస్తున్న కొత్త సినిమా చిత్తా (Chithha). ఇప్ప‌టికే ఈ మూవీ నుంచి ఫ‌స్ట్ లుక్, టీజ‌ర్ విడుద‌ల చేయ‌గా ప్రేక్ష‌కుల‌ను విప‌రీతంగా ఆక‌ట్టుకుంది. తాజాగా ఈ మూవీ నుంచి మేక‌ర్స్ ట్రైల‌ర్ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు.

ఈ సినిమా ట్రైల‌ర్‌ను ఈరోజు సాయంత్రం 7 గంట‌ల‌కు విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ తెలిపారు. ఇక ఈ ట్రైల‌ర్‌ను తమిళ స్టార్ హీరో సూర్య (Suriya) లాంచ్ చేయనున్నారు. కాగా ఈ మూవీని సెప్టెంబ‌ర్ 28న విడుద‌ల చేయనున్నట్లు సోష‌ల్ మీడియా వేదిక‌గా వెల్ల‌డించారు.

Get ready for the trailer of #Chithha – to be launched by the one and only @Suriya_offl tomorrow at 7PM!

The emotional thriller #Chithha in theatres on September 28. @Etaki_Official #SUArunkumar #NimishaSajayan @dhibuofficial @Composer_Vishal @balaji_dop137 @iameditorsuresh… pic.twitter.com/7MXgWw7MEt

— Ramesh Bala (@rameshlaus) September 23, 2023