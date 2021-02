డెబ్యూ ద‌ర్శ‌కుడు బుచ్చిబాబు స‌న ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో వైష్ణవ్ తేజ్, కృతి స‌న‌న్ హీరోహీరోయిన్స్‌గా తెర‌కెక్కిన చిత్రం ఉప్పెన‌. లాక్‌డౌన్ త‌ర్వాత విడుద‌లైన భారీ విజయం సాధించిన ఈ చిత్రం ప్ర‌పంచవ్యాప్తంగా 70కోట్ల‌కు పైగా గ్రాస్‌ని వ‌సూలు చేసింది. ఉప్పెన చిత్ర విజ‌యంపై ఇండ‌స్ట్రీ హ‌ర్షం వ్య‌క్తం చేస్తుంది. చిరంజీవి వంటి పెద్దలు చిత్ర బృందంలోని ప్ర‌తి ఒక్క‌రిని అభినందించ‌డ‌మే కాదు వారికి స్పెష‌ల్ స‌ర్‌ప్రైజ్‌లు పంపిస్తున్నారు.



ఉప్పెన చిత్రం మంచి విజ‌యం సాధించ‌డంతో చిత్ర మ్యూజిక్ డైరెక్ట‌ర్ దేవి శ్రీ ప్రసాద్‌కు లేఖ‌తో పాటు గిఫ్ట్‌ను పంపించారు చిరంజీవి. ఈ విష‌యాన్ని దేవి త‌న సోష‌ల్ మీడియా వేదిక‌గా తెలిపారు. ఇక చిత్ర హీరోయిన్ కృతి శెట్టికు కూడా చిరు లేఖ పంపారు. ఆ లేఖ‌ను త‌న సోష‌ల్ మీడియాలో షేర్ చేస్తూ సంతోషం వ్య‌క్తం చేసింది కృతి. లేఖ‌లో పువ్వు పుట్ట‌గానే ప‌రిమ‌ళిస్తుంది అన్న దానికి నువ్వొక ఉదాహ‌ర‌ణ‌. స్టార్ కావ‌డం కోస‌మే నువ్వు పుట్టావు. భాష తెలియ‌క‌పోయిన‌ప్ప‌టికీ , పాత్ర‌లో అద్భుతంగా జీవించావు. బేబ‌మ్మ పాత్రను తెలుగు ప్రేక్ష‌కులు ఎప్ప‌టికీ గుర్తు పెట్టుకుంటారు. మంచి విజ‌యాల‌ను సాధించ‌కుంటూ ఇలానే ముందుకు సాగిపో అని చిరు లేఖ‌లో పేర్కొన్నారు.



చిరు లేఖ‌పై స్పందించిన కృతి శెట్టి.. చిరు స‌ర్ థ్యాంక్యూ.. మీ మాట‌లు నా హృద‌యాన్ని తాకాయి. మీరు పంపిన గిఫ్ట్‌, మీ మాట‌లు ఎప్ప‌టికీ నా హృద‌యంలో నిలిచిపోతాయి. మీ ఆశీస్సులు పొందినందుకు ఆనందంలో తేలిపోతున్నా అని పేర్కొంది కృతి.



@KChiruTweets sir thank you sooo much ???? this really really warmed my heart, the beautiful gift and your words of gold will remain in my heart forever ♥️ I’m feeling soo overwhelmed to have received your blessings ???????????? pic.twitter.com/Zu6ctsSNKA