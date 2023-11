November 7, 2023 / 12:17 PM IST

Chinmayi Sripaada | నేషనల్‌ క్రష్‌ రష్మిక మందన్నా (Rashmika Mandanna)కు సంబంధించిన ఓ మార్ఫింగ్‌ వీడియో ప్రస్తుతం చిత్ర పరిశ్రమలో చర్చనీయాంశమవుతోంది. ఈ ఘటనపై పలువురు స్టార్స్‌ ఇప్పటికే మండిపడిన విషయం తెలిసిందే. బాలీవుడ్‌ బిగ్‌బీ అమితాబ్‌ బచ్చన్‌, టాలీవుడ్‌ స్టార్‌ హీరో నాగచైతన్య సహా పలువురు ఇప్పటికే రష్మికకు మద్దతుగా నిలిచారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రముఖ గాయని, డబ్బింగ్‌ ఆర్టిస్ట్‌ చిన్మయి శ్రీపాద (Chinmayi Sripaada) కూడా మార్ఫింగ్‌ వీడియో ఘటనపై ఫైర్‌ అయ్యారు.

స‌మాజంలో మ‌హిళ‌ల‌కు జ‌రుగుతున్న అన్యాయాల‌పై సోష‌ల్‌మీడియా వేదిక‌గా త‌ర‌చూ గ‌ళం విప్పుతూ ఉంటుంది చిన్మయి‌. మ‌హిళ‌ల‌పై జ‌రిగే లైంగిక వేధింపులు, అఘాయిత్యాల‌పై ట్విట్టర్ వేదిక‌గా ప్రశ్నిస్తూ ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో రష్మికకు సైతం చిన్మయి మద్దతుగా నిలుస్తూ ట్విట్టర్‌లో ఓ సుదీర్ఘ పోస్ట్‌ పెట్టింది. ‘డీప్‌ఫేక్‌ వీడియో రష్మిక ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ స్టోరీలో చూశాను. ఆ వీడియోతో నిజంగా రష్మిక కలవరపడినట్టు తెలుస్తోంది. ప్రతిరోజూ మహిళల శరీరాలు దోపిడీకి గురవుతున్న దేశంలో.. అమ్మాయిలను వేధించేందుకు ఇలాంటివి ఓ సాధనంగా మారుతున్నాయి. వారిని భయపెట్టేందుకు, బ్లాక్‌మెయిల్‌ చేసేందుకు, లైంగికంగా దాడి చేసేందుకు కూడా డీప్‌ఫేక్స్‌ ఓ ఆయుధంగా మారబోతోంది. అమ్మాయిల గౌరవానికి ప్రమాదంగా మారిన ఏఐ, డీప్‌ ఫేక్‌ లాంటి వాటిపై అవగాహన లేని చిన్న చిన్న గ్రామాల్లో, పట్టణాల్లోని కుటుంబాల పరిస్థితి ఊహకందనిది’ అని పేర్కొన్నారు.

ఇటీవలే ఒకప్పటి ప్రముఖ స్టార్‌ నటి సిమ్రన్‌ మీద కూడా ఇలానే ఏఐ వీడియో వచ్చిందని ఈ సందర్భంగా చిన్మయి గుర్తు చేశారు. కొందరు జైలర్‌ చిత్రంలోని ‘కావాలయ్యా..’ పాటకు సిమ్రన్‌ ముఖాన్ని ఏఐ సాయంతో మార్ఫింగ్‌ చేసిన వీడియోను నటి సోషల్‌ మీడియాలో పోస్టు చేస్తే గానీ మనకు తెలియదని అన్నారు. ఇలాంటి ఏఐ, డీప్‌ఫేక్‌, సైబర్‌ నేరాలపై ఫిర్యాదు చేసేలా సాధారణ ప్రజలు, బాలికలకు అవగాహన కల్పించడానికి దేశ వ్యాప్త ప్రచారాన్ని తక్షణమే ప్రారంభించాల్సిన అవసరం ఉందని ఈ సందర్భంగా చిన్మయి అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు. ఈ క్రమంలో మార్ఫింగ్‌ ఫొటోలతో అమ్మాయిలను, మహిళా రుణ గ్రహీతను వేధిస్తున్న లోన్‌ యాప్స్‌ వాళ్ల అరాచకాలను కూడా ప్రస్తావించారు. ఇప్పుడు డీప్‌ఫేక్ అనేది భయంకరంగా మారబోతోందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ప్రతీ ఒక్కరూ జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన తరుణమిది అని అన్నారు.

Several months ago, a video of one of our most favourite actors in an AI avatar performed to Kaavaalaa from Jailer released – only it wasn’t her. It was a Deep Fake.

Nobody knows for sure whether Ms Simran had consented in advance to her likeness to be used in the Deep Fake AI…

— Chinmayi Sripaada (@Chinmayi) November 6, 2023