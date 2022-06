June 14, 2022 / 03:37 PM IST

సూప‌ర్ స్టార్ ర‌జినీకాంత్ (Rajinikanth), పి వాసు (P Vasu)కాంబినేష‌న్‌లో వ‌చ్చిన బ్లాక్ బాస్ట‌ర్ చిత్రం చంద్ర‌ముఖి (Chandramukhi). ఈ సినిమా వ‌చ్చి 17 ఏండ్ల‌వుతోంది. ఈ ఆల్ టైమ్ సూప‌ర్ హిట్ ప్రాజెక్టు సీక్వెల్‌పై గ‌తంలో వార్త‌లు కూడా తెర‌పైకి వ‌చ్చాయి. తాజాగా దీనికి సంబంధించి ఇంట్రెస్టింగ్ అప్‌డేట్ ఇపుడు ఇండ‌స్ట్రీ స‌ర్కిల్‌లో రౌండ‌ప్ చేస్తోంది. పాపుల‌ర్ ప్రొడ‌క్ష‌న్ హౌజ్ లైకా ప్రొడ‌క్ష‌న్స్ (Lyca Productions) చంద్ర‌ముఖి 2 (Chandramukhi 2)సీక్వెల్‌పై ప్ర‌క‌ట‌న చేయ‌బోతున్న‌ట్టు టాక్ కాగా..దీనిపై అఫీషియ‌ల్ ప్ర‌క‌ట‌న వ‌స్తే స్ప‌ష్ట‌త రానుంది. ఇవాళ సాయంత్రం 6 గంట‌ల‌కు క్రేజీ అప్ డేట్ ఉండ‌బోతుంది.

తాను ఫ‌స్ట్ పార్టు తెర‌కెక్కించిన పి వాసు డైరెక్ష‌న్‌లో చంద్ర‌ముఖి 2లో న‌టించ‌బోతున్న‌ట్టు 2020లో యాక్ట‌ర్ క‌మ్ డైరెక్ట‌ర్ రాఘ‌వా లారెన్స్ (Raghava Lawrence ) ప్ర‌క‌టించాడు. అయితే తాజాగా రిలీజ్ చేసిన పోస్ట‌ర్ సీక్వెల్‌కు సంబంధించిన‌దేన‌ని తెలుస్తోండ‌గా..దీనిపై సాయంత్రం క్లారిటీ రానుంది. ఈ చిత్రంలో బ్యూటీఫుల్ లేడీ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్ పోషించ‌నుంద‌ట‌.

మ‌రి లైకా ప్రొడ‌క్ష‌న్స్ క్యూరియాసిటీ క‌లిగించేలా రిలీజ్ చేసిన పోస్ట‌ర్ చూసి..ఈ ప్రాజెక్టు చంద్ర‌ముఖి 2నే అయి ఉంటుందా..? లేదా ఇంకా వేరే ఏదైనా సినిమా అయి ఉంటుందా..? అని తెగ చ‌ర్చించుకుంటున్నారు సినీ జ‌నాలు. చంద్ర‌ముఖి సినిమాతో కేరళ బ్యూటీ న‌య‌న‌తార‌ తెలుగు ప్రేక్ష‌కుల‌కు ద‌గ్గ‌రైన విష‌యం తెలిసిందే.

Get ready for an exciting announcement 🗝️ tomorrow at 6️⃣PM. pic.twitter.com/XlYiu9PpHh

— Lyca Productions (@LycaProductions) June 13, 2022