June 13, 2022 / 03:53 PM IST

గ‌తేడాది జ‌రిగిన రోడ్డు ప్ర‌మాదంలో గాయ‌ప‌డి..మ‌ళ్లీ కోలుకున్నాడు మెగా హీరో సాయిధ‌ర‌మ్ తేజ్ (Sai Dharam Tej). ఈ యువ హీరో ప్ర‌మాదం కార‌ణంగా షూటింగ్‌కు దూర‌మై చాలా రోజులే అయింది. రిప‌బ్లిక్ విడుద‌లైన త‌ర్వాత పూర్తిగా కోలుకున్న సాయిధ‌ర‌మ్ తేజ్‌..ఇటీవ‌లే త‌న 15వ ప్రాజెక్టును షురూ చేశాడు. SDT 15గా వ‌స్తున్న ఈ చిత్రం ఇప్ప‌టికే కేవ‌లం 25 రోజుల్లోనే 30 శాతం షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్న‌ట్టు స‌మాచారం. కాగా ఇదే ఎన‌ర్జీతో మిగిలిన చిత్రీక‌ర‌ణ‌ను పూర్తి చేయాల‌ని ఫిక్స్ అయ్యాడు సాయి ధ‌ర‌మ్ తేజ్‌.

ఇదే విష‌యాన్ని ఓ పోస్ట‌ర్ ద్వారా తెలియ‌జేశారు మేక‌ర్స్. షూటింగ్ టైంలో తీసిన ఓ స్టిల్‌ను నెట్టింట షేర్ చేశారు. చెట్ల మ‌ధ్య‌లో నుంచి వ‌స్తున్న లైట్స్ వెలుతురులో సాయిధ‌ర‌మ్ అండ్ టీం షాడోస్ క‌నిపిస్తున్నాయి. ఈ స్టిల్‌తో సినిమా మిస్ట‌రీ థ్రిల్ల‌ర్‌గా రాబోతుంద‌ని చెప్పారంటున్నారు సినీ పండితులు. కార్తీక్ దండు (Karthik Dandu) ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్త‌న్న ఈ చిత్రాన్ని ఎస్వీసీసీ, సుకుమార్ రైటింగ్స్ (Sukumar Writings) బ్యాన‌ర్ల‌పై బీవీఎస్ఎన్ ప్ర‌సాద్, డైరెక్ట‌ర్ సుకుమార్ తెర‌కెక్కిస్తున్నారు.

శ్యామ్ ద‌త్ సైనుద్దీన్ సినిమాటోగ్రాఫ‌ర్‌గా ప‌నిచేస్తున్నాడు. సాయిధ‌ర‌మ్ థ్రిల్ల‌ర్ జోన‌ర్‌లో సినిమా చేస్తుండ‌టం ఇదే తొలిసారి. ఇప్ప‌టికే విడుద‌లైన ప్రీ లుక్ పోస్ట‌ర్ అంద‌రిలో ఆస‌క్తిని రేకెత్తిస్తోంది. ఈ సినిమా ఎప్పుడు ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు రాబోతుందా..? అని ఎక్జ‌యిటింగ్‌గా ఎదురుచూస్తున్నారు మూవీ ల‌వ‌ర్స్.

Team #SDT15 gives a peak into their Mystical world with this intriguing capture 💥📸

From the lens of @shamdatdop 🎥@IamSaiDharamTej @karthikdandu86 @aryasukku @iamsamyuktha_ @BvsnP @bkrsatish @SukumarWritings @SVCCofficial pic.twitter.com/GKm9MbKuc0

— SVCC (@SVCCofficial) June 13, 2022