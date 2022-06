June 14, 2022 / 08:36 PM IST

త‌మిళ‌ సూప‌ర్ స్టార్ ర‌జినీకాంత్ (Rajinikanth), పి వాసు (P Vasu) క్రేజీ కాంబోలో తెర‌కెక్కిన చిత్రం చంద్ర‌ముఖి (Chandramukhi). 17 ఏండ్ల త‌ర్వాత సిల్వ‌ర్ స్క్రీన్‌పై చంద్ర‌ముఖి 2 మ‌ళ్లీ భ‌య‌పెట్టేందుకు ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు రాబోతుంది. చంద్ర‌ముఖి 2 అధికారిక అప్‌డేట్ ను లైకా ప్రొడ‌క్ష‌న్స్ (Lyca Productions) ప్ర‌క‌టించింది. ఫ‌స్ట్ పార్టును డైరెక్ట్ చేసిన పి వాసు చంద్ర‌ముఖి 2 (Chandramukhi 2)కు ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్నారు. మేక‌ర్స్ ఈ ప్రాజెక్టును ప్ర‌క‌టిస్తూ..టైటిల్ లుక్ పోస్ట‌ర్‌ను విడుద‌ల చేశారు.

ఓ బంగ్లాలో బంగారు వ‌ర్ణంలో కొద్దిగా తెరిచి ఉంచిన పెద్ద తలుపులు పోస్ట‌ర్ బ్యాక్ డ్రాప్‌లో క‌నిపిస్తున్నాయి. పాపుల‌ర్ యాక్ట‌ర్, కొరియోగ్రాఫ‌ర్‌, డైరెక్ట‌ర్ రాఘ‌వా లారెన్స్ (Raghava Lawrence) సీక్వెల్ లో హీరోగా న‌టించ‌బోతున్నాడు. ఇక చంద్ర‌ముఖిలో త‌న కామెడీతో న‌వ్వించిన లెజెండ‌రీ కమెడియ‌న్ మ‌రోసారి సంద‌డి చేయనున్నాడు. ఎంఎం కీర‌వాణి సంగీతం అందిస్తున్నాడు. తోట తరణి ఆర్ట్ డైరెక్ట‌ర్‌గా ప‌నిచేస్తున్నారు.

ఈ ప్రాజెక్టులో ఓ అందాల తార ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో క‌నిపించ‌నుంద‌ట‌. ఇంత‌కీ ఆ క్రేజీ ఆఫ‌ర్‌ను ఏ భామ కొట్టేస్తుందోన‌ని ఆస‌క్తిక‌రంగా ఎదురుచూస్తున్నారు సినీ జ‌నాలు.

Positive Vibes ✨ & Happy Faces 😇 all around #Chandramukhi2 🗝️✨

Starring @offl_Lawrence & Vaigaipuyal #Vadivelu 😎

Directed by #PVasu 🎬

Music by @mmkeeravaani 🎶

Cinematography by @RDRajasekar 🎥

Art by #ThottaTharani 🎨

PRO @proyuvraaj 🤝🏻 pic.twitter.com/pf57zgJ7xC

— Lyca Productions (@LycaProductions) June 14, 2022