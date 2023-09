September 21, 2023 / 12:44 PM IST

Cable Reddy | షార్ట్‌ ఫిలింస్‌, యూట్యూబ్‌ వీడియోస్‌తో కెరీర్‌ ప్రారంభించి చిన్న చిన్న పాత్రలు వేస్తూ టాలీవుడ్‌లో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు నటుడు సుహాస్‌ (Actor Suhas). ‘కలర్‌ ఫోటో’ (Colour Photo) సినిమాతో హీరోగా మారి.. మొదటి సినిమాతోనే మంచి సక్సెస్‌ సాధించాడు. కరోనా సమయంలో నేరుగా ఓటీటీలో రిలీజైన ఈ సినిమాకు టాలీవుడ్‌ ప్రేక్షకుల నుండి మంచి ఆదరణ లభించింది. ఇక ఇటీవలే రైటర్‌ పద్మభూషణ్‌ (Writer Padmabushan)తో థియేటర్‌ హిట్టును కొట్టేశాడు. ఫిబ్రవరిలో విడుదలైన ఈ సినిమా భారీ విజయం సాధించింది. ఇక ప్రస్తుతం సుహాస్‌ చేతిలో మూడు, నాలుగు సినిమాలున్నాయి. అందులో కేబుల్‌ రెడ్డి (Cable Reddy) ఒకటి. తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి మేక‌ర్స్ సాలిడ్ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు.

ఈ మూవీ నుంచి ఫ‌స్ట్ లుక్ పోస్ట‌ర్‌ను మేక‌ర్స్ విడుద‌ల చేశారు. ఈ విష‌యాన్ని తెలుపుతూ.. కేబుల్‌ రెడ్డి నవ్వులతో మీ గుండెకి కనెక్షన్ ఇచ్చేస్తాడు అంటూ క్యాప్ష‌న్ ఇచ్చారు. ఇక ఫ‌స్ట్‌లుక్ గ‌మ‌నిస్తే.. సుహాస్ ఈ సినిమాలో కేబుల్ ఆప‌రేట‌ర్‌గా ప‌ని చేయ‌నున్న‌ట్లు తెలుస్తుంది. ఇదిలా ఉంటే ఈ సినిమాను 2024 స‌మ్మ‌ర్‌లో విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ ప్ర‌క‌టించారు.

Here’s the first look poster of #CableReddy

In cinemas Summer 2024. Shooting in progress 💥#ShaliniKondepudi @sridharbobbala #BaluVallu #PhaniAcharya @thefanmadefilms #LittleThoughtsCinemas pic.twitter.com/yv6YeTYsva

— Suhas 📸 (@ActorSuhas) September 21, 2023