June 27, 2023 / 11:27 AM IST

Pawan Kalyan | మేనల్లుడు సాయిధరమ్‌తో కలిసి పవన్‌ ‘బ్రో’ మూవీ చేస్తున్నాడు. తమిళంలో సూపర్‌ హిట్టయిన ‘వినోదయ సిత్తం’కు రీమేక్‌గా ఈ సినిమా తెరకెక్కుతుంది. ఒరిజినల్‌ వెర్షన్‌ను తెరకెక్కించిన సముద్రఖని రీమేక్‌ వెర్షన్‌ను కూడా తెరకెక్కిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్న ఈ సినిమా ప్రస్తుతం ప్యాచ్‌ వర్క్‌ను కంప్లీట్‌ చేసుకుంటుంది. నిన్న, మొన్నటి వరకు పెద్దగా అంచనాల్లేని ఈ సినిమాపై ఇటీవలే విడుదలైన మోషన్‌ పోస్టర్‌ ఎక్కడలేని హైప్‌ తీసుకొచ్చింది. స్టైలిష్ లుక్‌లో పవన్‌ చూసి అభిమానులు మురిసిపోయారు. మరో నెల రోజుల్లో విడుదల కాబోతున్న ఈ సినిమాపై మెగా అభిమానుల్లో తిరుగులేని అంచనాలున్నాయి.

‘బ్రో’ మూవీ టీజర్‌ అప్‌డేట్‌ను త్వరలోనే ప్రకటించబోతున్నట్లు మేకర్స్‌ తాజాగా ఓ స్పెషల్ పోస్టర్‌ను రిలీజ్‌ చేశారు. పవన్, సాయిధరమ్‌ లుంగీలు కట్టుకుని, మెడల ఎర్ర కండువా వేసుకుని కూలీ గెటప్‌లో అదిరిపోయారు. వింటేజ్‌ లుక్‌లో పవన్‌ స్వాగ్‌కు నిర్వచనంలా ఉన్నాడు. లేటెస్ట్‌గా రిలీజైన పోస్టర్‌ అభిమానులతో పాటు ప్రేక్షకులను సైతం తెగ ఆకట్టుకుంటుంది. ఈ లుక్‌లో ఒక పాట ఉంటే థియేటర్‌లు దద్దరిల్లయడం ఖాయమని పలువురు నెటిజన్లు కామెంట్స్‌ చేస్తున్నారు.

ఒక యాక్సిడెంట్‌లో చనిపోయిన ఓ వ్యక్తి.. తాను చేయాల్సిన పనులు కొన్ని ఉన్నాయని, దానికి మూడు నెలలు సమయం కావాలని తననీ పైకి తీసుకెళ్లడానికి వచ్చిన దేవుడిని ఓ వరం అడుగుతాడు. దానికి దేవుడు ఒప్పుకోవడమే కాకుండా ఆ మూడు నెలలు ఇక్కడే ఉండి ఆ వ్యక్తితో ప్రయాణిస్తాడు. ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది? చనిపోయిన వ్యక్తి తాను అనుకున్న పనులను పూర్తి చేశాడా? అనే కథాంశంతో సాగుతుంది. తెలుగు నెటివిటీకి తగ్గట్లు త్రివిక్రమ్‌ పలు మార్పులు చేర్పులు చేశాడట. పీపుల్ మీడియా సంస్థ నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమాకు థమన్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

The Tease is over 🥳

The Highly Anticipated and Most asked for #BroTeaser Update is on the way 🥁🔥

@PawanKalyan @IamSaiDharamTej@thondankani @MusicThaman @vishwaprasadtg @vivekkuchibotla @lemonsprasad @SVR4446 @peoplemediafcy @ZeeStudios_ @zeestudiossouth#BROFromJuly28 pic.twitter.com/LMaUJZDg5Y

— People Media Factory (@peoplemediafcy) June 27, 2023