Bro Movie Teaser | నిన్న మొన్నటి వరకు పెద్దగా అంచనాల్లేని వినోదయ సిత్తం రీమేక్‌పై ఇప్పుడు ఎక్కడలేని అంచనాలు క్రియేట్‌ అయ్యాయి. నెల రోజుల కిందట విడుదలైన మోషన్‌ పోస్టర్‌ సినిమాపై తిరుగులేని హైప్‌ క్రియేట్‌ అయింది. ఫస్ట్‌లుక్‌ పోస్టరే ఈ రేంజ్‌లో దింపితే సినిమా ఇంకా ఏ లెవల్లో ఉంటుందన్న ఊహే పవన్ అభిమానుల్లో జోష్‌ నింపుతుంది. సముద్రఖని దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమాలో సాయిధరమ్‌ తేజ్‌ మరో ప్రధాన హీరోగా నటిస్తున్నాడు. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా షూటింగ్‌ చివరి దశలోఉంది. ఫాంటసీ కామెడీ డ్రామా నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా జూలై 28న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ క్రమంలో చిత్రబృందం బ్యాక్‌ టు బ్యాక్‌ అప్‌డేట్‌లతో సినిమాపై మంచి అటెన్షన్‌ క్రియేట్‌ చేస్తున్నారు.

తాజాగా మేకర్స్ ఈ సినిమా టీజర్‌ అప్‌డేట్‌ను ప్రకటించారు. త్వరలోనే ఈ సినిమా టీజర్‌ విడుదల కాబోతుందంటూ మేకర్స్‌ తెలిపారు. ఇన్‌సైడ్‌ టాక్‌ ప్రకారం వచ్చే వారంలో ఈ సినిమా టీజర్‌ రిలీజ్‌ కాబోతుందట. ఇక నిమిషం నిడివితో ఈ టీజర్ ఉండనుందట. అంతేకుకుండా టీజర్‌ కట్‌ అద్భుతంగా ఉందని టాక్‌. షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్న ఈ సినిమా ప్రస్తుతం పోస్ట్‌ ప్రొడక్షన్ పనులలో బిజీగా ఉంది. తమిళంలో సూపర్ హిట్టయిన వినోదయ సిత్తం రీమేక్ గా ఈ సినిమా తెరకెక్కుతుంది. ఒరిజినల్ వెర్షన్ ను తెరకెక్కించిన సముద్రఖని రీమేక్ వెర్షన్ కూడా తెరకెక్కిస్తున్నాడు. తెలుగు నేటివిటీకి తగ్గట్లు త్రివిక్రమ్‌ పలు మార్పులు చేర్పులు చేశాడట. థమన్‌ సంగీతం అందిస్తున్న ఈ సినిమాను పీపుల్‌ మీడియా సంస్థ నిర్మిస్తుంది.

