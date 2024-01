January 10, 2024 / 07:20 PM IST

Bramayugam | మలయాళ మెగాస్టార్ మమ్ముట్టి (Mammootty) కాంపౌండ్ నుంచి బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాలు లైన్‌లో ఉన్నాయని తెలిసిందే. వీటిలో ఒకటి రాహుల్‌ శశీంద్రన్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్న భ్రమయుగం (Bramayugam) ఒకటి. ఈ మూవీ నుంచి మమ్ముట్టి అండ్ టీం ఏదో ఒక లుక్ విడుదల చేస్తూ.. క్యూరియాసిటీ పెంచేస్తుంది. అమల్ద లిజ్‌ ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. తాజాగా మమ్ముట్టి స్టన్నింగ్ లుక్‌తో టీజర్‌ అప్‌డేట్ అందించారు. భ్రమయుగం మలయాళం టీజర్‌ను రేపు సాయంత్రం 5 గంటలకు విడుదల చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. ఈ లుక్‌ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

ఈ మూవీ నుంచి విడుదల చేసిన ఫస్ట్ లుక్‌ పోస్టర్‌లో డార్క్‌ షేడ్స్‌లో ఉన్న ఇల్లు కనిపిస్తుండగా.. దాని ముందు ఓ వ్యక్తి చేతిలో కాగడాను పట్టుకున్నాడు. మరోవైపు సిద్దార్థ్‌ భరతన్‌ (Sidharth Bharathan) డార్క్ షేడ్స్‌లో ఓ గుమ్మంలో నుంచి కాగడా పట్టుకొని.. కొంచెం భయంగా నడుచుకుంటూ వస్తూ.. సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతున్నాడు. ముక్కుపుడక, నడుముకు హారంతో ఆదివాసీ వ్యక్తిని పోలిన గెటప్‌లో ఉన్న అమల్ద లిజ్‌ లుక్‌ స్టన్నింగ్‌గా కనిపిస్తోంది.

హార్రర్ థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో వస్తోన్న ఈ మూవీని Night Shift Studios, Y Not Studio బ్యానర్లపై సంయుక్తంగా తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో అర్జున్ అశోకన్‌, జిసు సేన్ గుప్తా కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. భ్రమయుగం గతేడాది ఆగస్టులో షురూ కాగా.. అక్టోబర్‌ 18న పూర్తి చేసుకుంది. ఈ చిత్రాన్ని కేవలం రెండు నెలల్లోనే పూర్తి చేయడం విశేషం. మమ్ముట్టి మరో మూడు మలయాళ సినిమాల్లో నటిస్తున్నాడు. గేమ్‌ థ్రిల్లర్‌గా తెరకెక్కుతున్న బజూక (Bazooka)లో కీ రోల్‌ పోషిస్తున్నాడు.

డీనో డెన్నిస్‌ కథనందిస్తూ డైరెక్ట్ చేస్తున్న ఈ చిత్రంలో గౌతమ్ వాసుదేవ్‌ మీనన్‌, టామ్‌ షైన్‌ ఛాకో, సుమిత్‌ నావల్‌ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. హై బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రాన్ని థియేటర్‌ ఆఫ్ డ్రీమ్స్‌ అండ్‌ సరిగమ బ్యానర్లపై డోల్విన్‌ కురియాకోస్ జిన్‌ వీ అబ్రహాం, విక్రం మెహ్రా, సిద్దార్థ్‌ ఆనంద్ కుమార్‌ నిర్మిస్తుండగా.. మిధున్‌ ముకుందన్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

