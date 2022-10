October 9, 2022 / 05:52 PM IST

లెజెండ‌రీ క‌మెడియ‌న్ బ్ర‌హ్మానందం (Brahmanandam) కొంత‌కాలంగా సినిమాల విష‌యంలో స్పీడు త‌గ్గించారని తెలిసిందే. తాజాగా ఈ స్టార్ కమెడియ‌న్ ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లో న‌టిస్తున్న అంథాల‌జీ ప్రాజెక్టుపై ఇంట్రెస్టింగ్ అప్‌డేట్ బ‌య‌ట‌కు వచ్చింది. రాహుల్ విజ‌య్‌, స్వాతిరెడ్డి (Swathi Reddy), బ్ర‌హ్మానందం ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లు పోషిస్తున్న అంథాల‌జీ చిత్రం పంచ‌తంత్రం (Panchathantram). చాలా కాలంగా నిర్మాణ ద‌శ‌లో ఉన్న ఈ చిత్రానికి హ‌ర్ష పులిపాక ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్నాడు.

కాగా ఈ మూవీ విడుద‌ల తేదీని ఫిక్స్ చేశారు మేక‌ర్స్‌. ఈ ఏడాది డిసెంబ‌ర్ 9న థియేట‌ర్ల‌లో గ్రాండ్‌గా విడుద‌ల చేస్తున్నట్టు ప్ర‌క‌టించారు మేక‌ర్స్. రిలీజ్ డేట్ తెలియ‌జేస్తూ కొత్త పోస్టర్ కూడా విడుద‌ల చేశారు. ఆధునిక ప్రపంచం అద్భుత కథలు..అనే ట్యాగ్‌తో పాత్ర‌ల గురించి ప‌రిచ‌యం చేస్తూ విడుద‌ల చేసిన పోస్ట‌ర్ ఈ ప్రాజెక్టుపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతోంది.

కోలీవుడ్ స్టార్ యాక్ట‌ర్ క‌మ్ డైరెక్ట‌ర్ స‌ముద్ర‌ఖ‌ని, శివాత్మిక రాజ‌శేఖ‌ర్‌, న‌రేశ్ అగ‌స్త్య‌, ఆద‌ర్శ్ బాల‌కృష్ణ ఇత‌ర న‌టీన‌టులు కీల‌క పాత్ర‌ల్లో న‌టిస్తున్నారు. ఈ అంథాల‌జీ ప్రాజ‌క్టుకు ప్ర‌శాంత్ ఆర్ విహారి, శ్రావ‌ణ్ భ‌రద్వాజ్ మ్యూజిక్ డైరెక్ట‌ర్లుగా ప‌నిచేస్తున్నారు. ఎస్ ఒరిజిన‌ల్స్‌, టికెట్ ఫ్యాక్ట‌రీ సంయుక్తంగా తెర‌కెక్కిస్తున్నాయి.

