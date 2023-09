Boxoffice Fight Between Kriti Sanon Vs Nupur Sanon Details Are Out Now

Kriti Sanon Vs Nupur Sanon | అక్కాచెల్లెళ్ల బాక్సాఫీస్‌ పోరు.. క్రేజీ ఫైట్‌పై ఉత్కంఠ..!

Kriti Sanon Vs Nupur Sanon | బాక్సాఫీస్ వద్ద ఒకే ఫ్యామిలీకి చెందిన హీరోల మధ్య ఒకేసారి ఫైట్ జరుగడం అప్పుడప్పుడు చూస్తుంటాం. ఇప్పుడలాంటి అరుదైన పోరుకు బాక్సాఫీస్ రెడీ అవుతోంది. ఇంతకీ ఆ ఇద్దరు భామలెవరనే కదా మీ డౌటు.

September 22, 2023 / 07:03 PM IST

Kriti Sanon Vs Nupur Sanon | బాక్సాఫీస్ వద్ద ఒకే ఫ్యామిలీకి చెందిన హీరోల మధ్య ఒకేసారి ఫైట్ జరుగడం అప్పుడప్పుడు చూస్తుంటాం. అయితే హీరోయిన్ల విషయంలో ఇలా జరుగడం అరుదనే చెప్పాలి. ఇప్పుడలాంటి అరుదైన పోరుకు బాక్సాఫీస్ రెడీ అవుతోంది. ఇంతకీ ఆ ఇద్దరు భామలెవరనే కదా మీ డౌటు. కృతిసనన్ (Kriti Sanon)‌-నుపుర్‌ సనన్ (Nupur Sanon)‌. ఈ అక్కాచెల్లెళ్లు ప్రస్తుతం పాన్ ఇండియా సినిమాలతో ఫుల్ బిజీగా ఉన్నారు.

నుపుర్‌ సనన్ టాలీవుడ్‌ యాక్టర్‌ రవితేజ (Ravi Teja) కాంపౌండ్ నుంచి వస్తున్న పాన్ ఇండియా సినిమా టైగర్‌ నాగేశ్వర రావు (Tiger Nageswara Rao)తో టాలీవుడ్ ఎంట్రీ ఇస్తున్న విషయం తెలిసిందే. వంశీ (Vamsee) దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ మూవీ అక్టోబర్ 20న గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. అయితే కృతిసనన్ నటిస్తోన్న బాలీవుడ్ చిత్రం గణపథ్‌ (Ganapath: Part 1). టైగర్‌ష్రాఫ్‌ హీరోగా నటిస్తోన్న ఈ మూవీ కూడా ఇదే రోజు రిలీజ్ కానుంది.

ఇలా ఒకేసారి అక్కాచెల్లెళ్ల పాన్ ఇండియా సినిమాలు విడుదలవుతుండటంతో.. ఫైట్ ఎలా ఉండబోతుందోనని ఎక్జయిటింగ్‌గా ఎదురుచూస్తున్నారు సినీ జనాలు. స్పోర్ట్స్ యాక్షన్‌ డ్రామా నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న గణపథ్‌ మూవీకి వికాస్‌భల్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఇప్పటికే గణపథ్‌ నుంచి టైగర్‌ ష్రాఫ్‌, కృతిసనన్‌ ఫస్ట్ లుక్‌ పోస్టర్లను విడుదల చేయగా.. నెట్టింట వైరల్ అవుతూ టాక్ ఆఫ్‌ ది టౌన్‌గా నిలుస్తున్నాయి.

You have been our lucky charm sir! Thank you for being a special part in #TheKashmirFiles and #Karthikeya2 ❤#TigerNageswaraRao will be another special film in our collaboration. https://t.co/4o7qzQW944 — Abhishek Agarwal Arts (@AAArtsOfficial) August 14, 2023

AMITABH BACHCHAN – TIGER SHROFF – KRITI SANON: ‘GANAPATH’ NEW POSTER IS HERE… On the auspicious occasion of #GaneshChaturthi, Team #Ganapath: A Hero Is Born – starring #AmitabhBachchan, #TigerShroff and #KritiSanon – unveils #NewPoster featuring #KritiSanon… In *cinemas* 20 Oct… pic.twitter.com/LhywRizL8j — taran adarsh (@taran_adarsh) September 19, 2023

She is fierce. She is unstoppable. She is ready to kill.#MeetJassi#Ganapath in cinemas this Dussehra, 20th October. pic.twitter.com/XQOOklIRDb — Kriti Sanon (@kritisanon) September 19, 2023

