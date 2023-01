Bindu Madhavi | పన్నెండేళ్ల తర్వాత బిందు మాధవి తెలుగు ప్రాజెక్ట్‌.. వివరాలివే

January 9, 2023 / 08:34 PM IST

ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫాం డిస్నీ+హాట్‌ స్టార్‌ కొత్త తెలుగు వెబ్‌ సిరీస్‌ను ప్రకటించింది. బిందుమాధవి (Bindu Madhavi) వన్ ఆఫ్‌ ది లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోన్న వెబ్‌ సిరీస్‌ యాంగర్‌ టేల్స్ (Anger Tales‌). వెంకటేశ్ మహా‌, మడోన్నా సెబాస్టియన్‌, ఫని ఆచార్య ప్రధాన పాత్రలు పోషిస్తుండగా.. తరుణ్ భాస్కర్‌, సుహాస్‌. రవీంద్ర విజయ్‌ ఇతర కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. యాంగర్‌ టేల్స్ టీజర్‌ త్వరలోనే ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతుందని తెలియజేశారు మేకర్స్.

రంగా, పూజ, రాధ, గిరి అనే నలుగురు వ్యక్తుల జీవితాల చుట్టూ తిరిగే కథాంశంతో ఈ వెబ్‌సిరీస్‌ తెరకెక్కుతుంది. కళాకారుడు ఫేం ప్రభల తిలక్‌ ఈ చిత్రానికి రైటర్‌ కమ్‌ డైరెక్టర్‌గా పనిచేస్తున్నాడు. యాక్టర్ సుహాస్‌, నిర్మాత శ్రీధర్‌ రెడ్డితో కలిసి ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తుండటం విశేషం. ఈ మదనపల్లె సుందరి ఆవకాయ్‌ బిర్యానీ సినిమాతో తొలిసారి సిల్వర్‌ స్క్రీన్‌పై మెరిసింది.

బిందు మాధవి తెలుగులో చివరిసారిగా నానితో కలిసి పిల్ల జమీందార్ సినిమాలో నటించింది. మళ్లీ 12 ఏండ్ల తర్వాత తెలుగు వెబ్‌ సిరీస్‌ను గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. ప్రస్తుతం తమిళంలో మూడు సినిమాల్లో నటిస్తోంది బిందు మాధవి. వీటిలో ఒక సినిమా పోస్ట్‌ ప్రొడక్షన్‌ దశలో ఉండగా.. మిగిలిన రెండు చిత్రీకరణ దశలో ఉన్నాయి.

Four intriguing tales, one agenda – rebellion!✊🏻#AngerTalesOnHotstar, coming soon

Teaser out now ▶️ https://t.co/Bj0hU0LRL0@tilakprabhala @mahaisnotanoun @ActorSuhas @RavindraVijay1 @thebindumadhavi @phanindracharya @TharunBhasckerD @SridharBobbala @MadonnaSebast14 pic.twitter.com/ojNg5hgflu

— Disney+ Hotstar Telugu (@DisneyPlusHSTel) January 9, 2023