January 2, 2023 / 05:55 PM IST

ఇండియన్ ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో వన్ ఆఫ్‌ ది లీడింగ్ ప్రొడక్షన్‌ హౌజ్‌ లైకా ప్రొడక్షన్స్ (Lyca Productions). కత్తి (తమిళ్‌), ఖైదీ నంబర్ 150, 2.0, దర్బార్‌, డాన్‌, పొన్నియన్‌ సెల్వన్‌-1 లాంటి భారీ సినిమాలను ప్రేక్షకులకు అందించింది. ఈ టాప్‌ బ్యానర్‌ ఎప్పటిలాగే ఈ ఏడాది కూడా బిగ్ ప్రాజెక్టులతో ప్రేక్షకులను ఊపిరాడకుండా చేసేందుకు రెడీ అవుతుంది. 2023లో భారీ చిత్రాలను ప్రేక్షకులకు అందించేలా ముందే ప్లాన్ కూడా చేసుకుంది లైకా ప్రొడక్షన్స్.

మొదటగా లైకా నుంచి రాబోతున్న చిత్రం పొన్నియన్‌ సెల్వన్‌ -2. ఈ భారీ మల్టీ స్టారర్‌ ఏప్రిల్‌ 28న విడుదల కాబోతున్నట్టు టీం ప్రకటించేసింది. తమిళ సినీ పరిశ్రమలో అత్యధిక కలెక్షన్లు సాధించిన సినిమాగా పొన్నియన్‌ సెల్వన్‌ -1 నిలిచింది. ఈ నేపథ్యంలో సీక్వెల్‌ పార్టుపై అంచనాలు రెట్టింపవుతున్నాయి.

అదేవిధంగా లైకా ప్రొడక్షన్స్ మరో ప్రాజెక్టు శంకర్‌-కమల్ హాసన్‌ కాంబోలో వస్తున్న ఇండియన్‌ 2. ఎన్నో రికార్డులు సృష్టించిన భారతీయుడుకు సీక్వెల్‌గా వస్తుండటంతో అంచనాలు ఆకాశాన్నంటుతున్నాయి. లైకా నుంచి వస్తున్న మరో క్రేజీ ప్రాజెక్ట్‌ చంద్రముఖి 2. పీ వాసు దర్శకత్వంలో రాబోతున్న ఈ చిత్రంలో రాఘవా లారెన్స్, కంగనారనౌత్‌ ప్రధాన పాత్రలో పోషిస్తున్నారు. ఇప్పటికే విడుదలైన చంద్రముఖి 2 లుక్ సినిమాపై అంచనాలు పెంచేస్తుంది.

ఇక తల అజిత్‌ కుమార్‌తో విఘ్నేశ్‌ శివన్ డైరెక్షన్‌లో ఏకే 62 ప్రాజెక్ట్‌ను కూడా తెరకెక్కిస్తోంది లైకా ప్రొడక్షన్స్ . అంతేకాకుండా ఐశ్వర్యా రజినీకాంత్‌ దర్శకత్వంలో వస్తున్న లాల్‌ సలామ్‌ కూడా నిర్మిస్తోంది. విష్ణు విశాల్ లీడ్ రోల్‌ చేస్తున్న ఈ చిత్రంలో సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్‌ కీ రోల్‌ చేస్తున్నాడు.

2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ already looks amazing with all these promising line ups we have! 🤩✨

As we celebrate this New Year! 🎆 We would like to inform that we’ll come up with more exciting announcements as the year unfolds! 😌✨#HappyNewYear2023 #Welcome2023 #HappyNewYear 🎆 pic.twitter.com/1E75I45oJb

— Lyca Productions (@LycaProductions) January 1, 2023