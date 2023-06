Bawaal Movie | నేరుగా ఓటీటీలోకి వరుణ్‌-జాన్వీ కపూర్‌ బవాల్ మూవీ.. స్ట్రీమింగ్‌ ఎప్పుడంటే?

June 19, 2023 / 03:50 PM IST

Bawaal Movie On Ott | హిందీ నటుడు వరుణ్ ధావన్‌కు ‘భేదియా’ సినిమాతో టాలీవుడ్‌లో మంచి క్రేజే వచ్చింది. ఆహో ఓహో అనే రేంజ్‌లో ఈ సినిమా ఇక్కడ ఆడలేదు కానీ.. ఉన్నంతలో కాస్త బెటర్‌గానే పర్‌ఫార్మ్ చేసింది. ఇటీవలే ఓటీటీలో విడుదలై అక్కడ కూడా మంచి ఆదరణ దక్కించుకుంది. ఇక ప్రస్తుతం వరుణ్‌ బ్యాక్‌ టు బ్యాక్‌ సినిమాలను చేస్తూ తెగ బిజీగా గడుపుతున్నాడు. ఇక వరుణ్‌ నటిస్తున్న సినిమాలో ‘బవాల్’ ఒకటి. నితేష్ తివారి దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమాలో జాన్వీ కపూర్‌ హీరోయిన్‌గా నటిస్తుంది. తాజాగా ఈ సినిమా విడుదల తేదిని మేకర్స్‌ ప్రకటించారు.

ఈ సినిమా నేరుగా ఓటీటీలో విడుదల కానుంది. కాగా ప్రముఖ ఓటీటీ సంస్థ అమెజాన్‌ ప్రైమ్‌లో జూలై నుంచి ఈ సినిమా స్రీమింగ్‌ కానున్నట్లు మేకర్స్‌ ఓ స్పెషల్ పోస్టర్‌ను రిలీజ్‌ చేశారు. డేట్‌ మెన్సన్‌ చేయలేదు కానీ జూలైలోనే వస్తుందని వెల్లడించింది. సజిద్ నదియావాలా ఈ సినిమాను నిర్మించాడు. ఇక ప్రస్తుతం వరుణ్ ధావన్‌ సిటాడెల్‌ వెబ్‌ సిరీస్‌లో బిజీగా ఉన్నాడు. రాజ్ అండ్ డీకే రూపొందిస్తున్న ఈ వెబ్‌ సిరీస్‌లో సమంత హీరోయిన్‌గా నటిస్తుంది. ఇక దీనితో పాటు భేదియా సీక్వెల్‌ను కూడా తెరకెక్కించే ప్లాన్‌లో ఉన్నాడు.

VARUN DHAWAN – JANHVI KAPOOR: ‘BAWAAL’ TO PREMIERE ON AMAZON PRIME VIDEO… IT’S OFFICIAL… #Bawaal – starring #VarunDhawan and #JanhviKapoor – to premiere on #AmazonPrimeVideo in July 2023… The film reunites producer #SajidNadiadwala and director #NiteshTiwari after the success… pic.twitter.com/B0nTLvKgjC

— taran adarsh (@taran_adarsh) June 19, 2023