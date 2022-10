October 9, 2022 / 12:42 PM IST

Unstoppable-2 Trailer | నటసింహం సందమూరి బాలకృష్ణ ‘అన్‌స్టాపబుల్‌’ షోతో అభిమానులే కాదు ప్రేక్షకులను కూడా సర్‌ప్రైజ్‌ చేశాడు. టాక్ షోలకు రావడానికే ఆలోచించే బాలకృష్ణ.. ఏకంగా టాక్ షోకు హోస్ట్‌గా వ్యవహరించాడు. ‘ఆహా’ వేదికగా స్ట్రీమింగ్‌ అయిన అన్‌స్టాపబుల్‌ షో ఎంత పెద్ద సక్సెస్‌ అయిందో ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. సెలబ్రెటీలతో బాలయ్య బాబు చేసిన సందడి అంతా ఇంతా కాదు. ఈ షోతో బాలయ్య ఎంత సరదా మనిషి అని చాలా మందికి తెలిసింది. ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురు చూస్తున్న రెండో సీజన్‌ రానే వచ్చింది. తాజాగా రెండో సీజన్‌కు సంబంధించిన ట్రైలర్‌ను ఆహా సంస్థ విడుదల చేసింది.

‘అంధకార భయారణ్యంలో నిక్షిప్తమైన నిగూడ నిధి అన్‌ మ్యాచెబుల్‌, అక్కడ ఎదురయ్యే సవాళ్ళు అన్‌ ప్రెడిక్టెబుల్‌, అయినా ఆగని మనం పోరాటం అన్‌స్టాపబుల్, గెలుపే ఊపిరిగా.. పట్టుదలే ప్రాణంగా.. ఆశయమే గమ్యంగా పోరాడే యోధుడికి విజయం అన్‌స్టాపబుల్‌. ప్రశ్నల్లో మరింత ఫైర్‌.. ఆటల్లో మరింత డేర్‌.. సరదాల్లో మరింత సెటైర్‌..మీకోసం మరింత రంజుగా అన్‌స్టాపబుల్‌-2’ అంటూ బాలయ్య డైలాగ్స్‌ గూస్‌బంప్స్ తెప్పిస్తున్నాయి. చివర్లో దెబ్బకి థింకింగ్‌ మారిపోవాలా అంటూ వచ్చే డైలాగ్‌ ట్రైలర్‌కే హైలైట్‌గా నిలిచింది. ఇక ఈ ట్రైలర్‌ ట్రెజర్‌ హంట్‌ నేపథ్యంలో కత్తి కోసం బాలయ్య ఎలాంటి సవాళ్లు ఎదుర్కున్నాడు అని చూపించారు.

రెండో సీజన్‌ ఫస్ట్‌ ఎపిసోడ్‌ను అక్టోబర్ 14న స్ట్రీమింగ్‌ చేయనున్నట్లు తెలిపారు. అంతేకాకుండా ప్రతి శుక్రవారం కొత్త ఎపిసోడ్ ప్రసారం కానున్నట్లు వెల్లడించారు. ఈ సారి అల్లు అరవింద్‌ ఇంకాస్త గ్రాండియ‌ర్‌గా రెండో సీజన్‌ను రూపొందినట్లు తెలుస్తుంది. ఇక ఈ ట్రైలర్‌ను అ! మూవీ ఫేం ప్రశాంత్‌ వర్మ దర్శకత్వం వహించాడు.

ప్రశ్నల్లో మరింత ఫైర్!

ఆటల్లో మరింత డేర్!!

సరదాల్లో మరింత సెటైర్!!!

మీకోసం… మరింత రంజుగా…

Season 2 streaming from October 14th, every Friday on aha!

దెబ్బకు థింకింగ్ మారిపోవాలా!#UNSTOPPABLEWITHNBKS2 #NandamuriBalakrishna #ahaVideoIN #NBKOnAHA @PrasanthVarma @anudeepdev pic.twitter.com/jizLxWQzUK

— ahavideoin (@ahavideoIN) October 9, 2022