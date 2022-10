Kantara Movie | తెలుగులో రిలీజ్‌ కానున్న.. కన్నడ రీసెంట్‌ బ్లాక్‌ బస్టర్ మూవీ?

October 9, 2022 / 09:59 AM IST

Kantara Movie Telugu Release | ఒకప్పుడు కన్నడ సినిమాలకు ఏ ఇండస్ట్రీలోనూ అంతగా గుర్తింపు ఉండేది కాదు. రొటీన్‌ రొట్ట సినిమాలు తీస్తుంటారు, సొంత కథలతో సినిమాలు తీయకుండా.. రీమేక్‌లను నమ్ముకుంటారు అంటూ విమర్శలు కురిపించేవారు. కాగా కొన్ని సినిమాలను డబ్బింగ్‌ వెర్షన్‌లో రిలీజ్‌ చేస్తే.. పోస్టర్‌లకు అయ్యే ఖర్చును కూడా రికవరీ చేయలేకపోయేవి. అయితే ఈ లెక్కంత ఒకప్పటి మాట. ‘కేజీఎఫ్‌’తో లెక్కలన్ని మారిపోయాయి. వంద కోట్ల గ్రాస్‌లేని కన్నడ ఇండస్ట్రీకి ఏకంగా 1000 కోట్ల గ్రాస్‌ సాధించి ఇండియా మొత్తం మాట్లాడుకునేలా చేసింది. ఈ చిత్రంతో కన్నడ పరిశ్రమకు జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు వచ్చింది.

ఈ క్రమంలోనే కంటెంట్‌ ఉన్న సినిమాలను పాన్ ఇండియా స్థాయిలో రిలీజ్‌ చేస్తూ బ్లాక్‌బస్టర్‌ విజయాలను సాధిస్తున్నారు. ఇక ఇప్పటికే ;777చార్లీ’, ‘విక్రాంత్‌ రోణ’ వంటి సినిమాలు పాన్‌ ఇండియా స్థాయిలో విడుదలై ఘన విజయాలు సాధించాయి. కాగా ఇప్పుడు మరో కన్నడ సినిమా పాన్‌ ఇండియా స్థాయిలో విడుదలకు సిద్ధమైంది. ప్రస్తుతం కన్నడ ఇండస్ట్రీలో ఒకటే టాపిక్‌ నడుస్తుంది. అదే ‘కంతార’ చిత్రం. కన్నడ స్టార్‌ రిషబ్‌శెట్టి నటిస్తూ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం కన్నడలో సెన్సేషన్‌ క్రియేట్‌చేస్తుంది. యాక్షన్ ఫిలిం నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం సెప్టెంబర్‌ 30న విడుదలై ఘన విజయం సాధించింది. ఇక ఇటీవలే 50కోట్ల క్లబ్‌లోనూ చేరింది. ఇప్పటికే పలు భాషల సినీ ప్రముఖులు ఈ చిత్రంపై గొప్ప ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.

కాగా ఈ చిత్రం అక్టోబర్‌ 15న తెలుగులో విడుదల కానుంది. టాలీవుడ్‌ అగ్ర నిర్మాణ సంస్థ గీతాఆర్స్ట్ ఈ చిత్రాన్ని తెలుగులో రిలీజ్‌ చేస్తుంది. ఈ చిత్రాన్ని ‘హోంబలే’ ఫిలింస్‌ బ్యానర్‌పై విజయ్‌ కిరగందూర్‌ నిర్మించాడు. హిందీలో ఈ సినిమా ఒక రోజు ముందుగా అక్టోబర్‌ 14న విడుదల కానుంది.

Every clan has its own PRIDE & LEGACY.💥

Bringing you the BLOCKBUSTER #Kantara in Telugu at cinemas near you from OCT 15th! 🔥#KantaraTeluguTrailer: https://t.co/wF9jbzXeKa @shetty_rishab @VKiragandur @hombalefilms @gowda_sapthami @HombaleGroup @AJANEESHB @KantaraFilm pic.twitter.com/E9mJbG4ZJB

— Geetha Arts (@GeethaArts) October 9, 2022