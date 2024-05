Satyabhama | కాజల్‌ అగర్వాల్‌ సత్యభామకు సపోర్ట్‌గా నందమూరి బాలకృష్ణ

May 22, 2024 / 05:45 PM IST

Satyabhama | టాలీవుడ్ బ్యూటీ కాజల్‌ అగర్వాల్‌ (Kajal Aggarwal) టైటిల్‌ రోల్‌లో నటిస్తున్న చిత్రం సత్యభామ (Satyabhama). Kajal 60గా వస్తోన్న ఈ చిత్రాన్ని సుమన్ చిక్కాలా డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు. మే 31న థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది. ఈ నేపథ్యంలో కాజల్ అండ్ టీం ఇప్పటికే ప్రమోషన్స్‌లో బిజీబిజీగా ఉంది. కాగా విడుదలకు వారం రోజుల ముందు ట్రైలర్‌ లాంఛ్ ఈవెంట్‌కు ప్లాన్ చేశారు మేకర్స్‌.

ఈవెంట్‌కు నందమూరి బాలకృష్ణ ముఖ్య అతిథిగా రాబోతున్నాడు. మే 24న హైదరాబాద్‌లోని ఐటీసీ కోహినూర్‌లో సాయంత్రం 6 :30 గంటల నుంచి ఈవెంట్ షురూ కానుంది. క్రైం థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రాన్ని శశి కిరణ్‌ టిక్కా తెరకెక్కిస్తున్నారు. మేకర్స్ రీసెంట్‌గా కాజల్‌ స్టైలిష్ గన్‌ లోడ్‌ చేసి పేలుస్తున్న విజువల్స్‌తో డిజైన్‌ చేసిన వీడియో లాంఛ్ చేయగా.. నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

భయంతో పరిచయం లేని సత్యభామ అనే పోలీసాఫీసర్‌గా కాజల్ కనిపించబోతున్నట్టు గ్లింప్స్‌, టీజర్‌తో ఇప్పటికే క్లారిటీ ఇచ్చేశాడు డైరెక్టర్‌. కాజల్ అగర్వాల్‌-బాలకృష్ణ కాంబినేషన్‌లో వచ్చిన భగవంత్‌ కేసరి మంచి హిట్‌గా నిలిచిన విషయం తెలిసిందే.

‘𝐆𝐨𝐝 𝐨𝐟 𝐌𝐚𝐬𝐬𝐞𝐬’ 🦁 for ‘𝐐𝐮𝐞𝐞𝐧 𝐨𝐟 𝐌𝐚𝐬𝐬𝐞𝐬’ 👸❤️‍🔥 Get ready to witness the ROAR of #NandamuriBalaKrishna Garu as he is all set to grace the Grand Trailer Launch Event of #Satyabhama 🔥❤️‍🔥 ▶️ https://t.co/mAQ9SLklki Mark your calendars ✅

🗓️ 24th May

🕡 6:30… pic.twitter.com/GGJV7JI68U — BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) May 22, 2024

Anchor: Fav 3 co-stars or Immediate ga cal cheyyali anipinche closest mugguru hero’s evaru..? @MsKajalAggarwal: Balakrishna, Ramcharan, Nagarjuna She is such a sweetheart ra #RamCharan name prathi dantlo include chestundi 😭♥️#KajalAggarwal #Satyabhama pic.twitter.com/5LLeIFolG7 — 𝐏𝐫𝐢𝐲𝐚𝐡 𝐍𝐊𝐑🧡🐼 (@PriyaRC_4) May 20, 2024

కల్లారా సాంగ్..

సత్యభామ అనౌన్స్‌మెంట్‌ వీడియో



ట్రెండింగ్‌లో సత్యభామ స్టిల్స్‌..

కాజల్‌ అగర్వాల్ టీజర్‌ టైం ఫిక్స్‌..

సత్యభామ స్టైలిష్‌ టైటిల్ గ్లింప్స్..

